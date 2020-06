Por María Helena Ripetta

@mhripetta

Son muchos los varones que día a día luchan para que el machismo no siga arrancando vidas, arruinando familias. Las mujeres son las caras más visibles de las luchas contra el femicidio, pero no están solas. Hay papás, hermanos, tíos, primos, abuelos, hijos, amigos, cuñados, que buscan justicia y evitar que sigan matando a personas del sexo femenino.

Un grupo de ellos, que integran la agrupación Atravesados por el Femicidio, que también militan contra el machismo y piden en un video "Basta de matar mujeres" y "sin sexo no me ahogo", en relación con los dichos del fiscal de Chubut. "En Estados Unidos los negros consiguieron la libertad con blancos que los acompañaron en la búsqueda de igualdad de derecho; tomando eso como ejemplo, nosotros tenemos que estar al lado de ellas, demostrando que no somos machos, somos varones", dice a Crónica Manuel Iglesias, hermano de Laura, víctima de femicidio en Miramar en 2013. "Somos varones, no somo. violentos, igualdad de derechos", agrega.

Mensaje de nuestro compañero Oscar Giraldi, padre de Marisol, desde Rosario, provincia de Santa Fe. pic.twitter.com/WWoonGdM5N — Atravesados por el femicidio (@atravesadosx) June 14, 2020

"Hace nueve años que milito contra la violencia de género y buscando la igualdad. Nosotros, los varones, jugamos un gran papel fundamental, tenemos que entender que no somos machos. Junto con las mujeres, tenemos que lograr la igualdad de género", sostiene a este medio Miguel Angel Pereyra, padre de Marisol, víctima del cuádruple femicidio de La Plata.

Mensaje de nuestro compañero Gustavo Melmann, padre de Natalia, asesinada en Miramar. pic.twitter.com/vCkRZ815pH — Atravesados por el femicidio (@atravesadosx) June 14, 2020

"Tenemos que luchar con las mujeres para lograr que se termine el machismo, el patriarcado, que es de años, de generaciones. Se están dando pasos muy importantes en la búsqueda de la igualdad", afirmó. "Creo que todo pasa por el estilo de vida que te atraviesa. Toda la vida viví rodeado de amigas y soy el hermano mayor de dos mujeres y papá de dos mujeres, tío de tres hermosas sobrinas; por lo tanto, fui enseñado fundamentalmente en el marco del respeto mutuo", dice a Crónica Hugo Capaccio, padre de Dayana, asesinada por su novio en 2012.

"Después de la desgracia que me tocó vivir, junto con compañeras y compañeros formamos la agrupación Atravesados por el Femicidio, que, más allá de las distintas funciones o experiencias de cada integrante, participan linealmente hombres y mujeres, mujeres y hombres, caminando a la par, tratando de ser útil a una sociedad que necesita de nuestro dolor o acompañamiento para mitigar su propio dolor", continúa .

"El video es una forma de demostrarle a la sociedad que somos seres sociables que por ser varón y vivir en el marco del respeto, la educación y la libre elección, no dejamos de ser hombres; por lo contrario, estamos orgullosos de ser lo que somos y hacer lo que hacemos: trabajar a la par con una única meta, que es ayudar, enseñar y vivir libre de violencias, o al menos lo intentamos. Tal vez no seamos ejemplos de nadie, pero sí sabemos que toda diferencia de poder se paga con cadáveres; por lo tanto, entre los pares no debe haber ningún tipo de diferencias de poder", agrega el papá de Dayana.