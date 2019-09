Una formación del tren Roca impactó contra un camión que estaba detenido en las vías, en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes. Testigos grabaron el impresionante momento en el que la unidad embistió el vehículo de gran tamaño. Al menos tres personas sufrieron heridas de consideración.

El hecho ocurrió este sabado por la tarde, sobre las vías del ferrocarril, en el ramal que une La Plata y Constitución, a la altura de Bernal. En ese lugar quedó frenado en medio de las vías un camión que luego fue embestido por una formación. Se tratan de establecer los motivos de la inmovilidad del rodado de gran porte.

Afortunadamente, pese al impactante choque, no se lamentaron víctimas fatales. Sin embargo, el conductor del camión, el motorman, un empleado de de la línea y tres pasajeros fueron trasladados por precaución al hospital de Quilmes.

El jefe de Bomberos de Bernal, Oscar Licata, dialogó con Crónica y afirmó que “pudo haber sido una tragedia” porque “en esa curva el tren ingresa a 50 km por hora”.

“Por suerte agarró la parte trasera del vehículo cargada con palets, que no son algo pesado. La formación no tuvo que frenar de forma brusca y no generó golpes en los pasajeros”, detalló.

Al ver el camión detenido en medio de las vías, testigos no dudaron en tomar sus teléfonos celulares para grabar la situación. En tanto, jamás imaginaron que el tren iba a impactar contra el vehículo destrozándolo totalmente. En el video puede observarse el tremendo choque y se escuchan los gritos de asombro de los vecinos.

Además, sacaron imágenes tras el suceso, las cuales muestran la parte delantera del tren destrozada y lo que quedó del camión que terminó partido por la mitad.