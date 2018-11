La diputada nacional del Movimiento Evita de Río Negro, Silvia Horne, aseguró este martes que su proyecto para eliminar la categoría sexo de los DNI busca "que no haya encasillamiento compulsivo de las personas" y colabora "en la eliminación de estigmas".



Horne recordó que se trata de "un planteo de hace años de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FALGTB)" y sostuvo que el objetivo de la iniciativa es lograr "un reconocimiento a la integridad de las personas", al advertir que "el Estado debe respetar el género autopercibido de acuerdo a cómo cada persona lo siente".



El proyecto, que propone eliminar la categoría de "sexo" de cualquier documento público o privado, apunta a "garantizar la integridad, la autonomía y la diversidad corporal de todas las personas frente a intervenciones destinadas a modificar sus características sexuales para adecuarlas a los estándares médicos de asignación sexual o ‘normalidad’”.



La iniciativa se produce poco después de que el Registro Civil de Río Negro avaló el pedido de dos personas que no se reconocen como mujer ni como hombre, y aceptó que en su documentación no se especifique el género.



"El proyecto es un elemento novedoso y es ponerle al debate sobre género un nuevo condimento", aseguró la diputada en declaraciones a FM 100.9 de Río Negro, al afirmar que el texto "apunta a que no haya compulsivamente un encasillamiento de las personas a un molde previamente establecido".



Según Horne, "la idea del proyecto de la eliminación de sexo en los DNI u otros documentos es una iniciativa que colabora en la eliminación de estigmas y moldes que puedan afectar aspectos de identidad" cuando "una persona cuya fisonomía o rasgos biológicos no responden a esta matriz de hombre o mujer".



Para la diputada, con la actual legislación "se corre el riesgo de generar en esas personas intervenciones que pueden ser irreversibles" y consideró que "el sexo, así como está definido, no es un concepto certero y además es utilizado como elemento discriminatorio, estigmatizador".



Asimismo recordó que "en una época se consideraba el color de la piel, la religión, el grado de alfabetización".



El texto hace referencia a que en la actualidad persiste una "falsa noción de sexo (basada en) la interpretación histórica, ideológica y cultural que se hace sobre ciertas diferencias anatómicas, especialmente, sobre la genitalidad y otras comúnmente denominadas características sexuales".

"Estas lecturas, que históricamente se han basado en paradigmas médicos/científicos, se suelen atribuir a la biología y se han asignado con carácter binario, existiendo como únicas posibilidades el binomio varón-mujer", señaló la diputada del Movimiento Evita, que integra el interbloque Red por Argentina liderado por Felipe Solá.