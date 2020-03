El joven de 22 años que llegó al país proveniente de Uruguay en un barco de la empresa Buquebus con otros 400 pasajeros a bordo y con síntomas de haber contraído coronavirus, será indagado esta tarde por videoconferencia, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Luca Singerman, quien será indagado cerca de las 17 por el juez federal Luis Rodríguez. Los investigadores creen que subió al buque San Patricio de la empresa Buquebus el jueves pasado, a sabiendas de haber dado positivo por coronavirus en Uruguay.



Desde que arribó al país, el joven se encuentra internado en el Sanatorio Agote y se aguardan los resultados definitivos de los estudios que le realizaron para confirmar si tiene el virus.

Las fuentes adelantaron que, de confirmarse que violó la cuarentena a sabiendas de que estaba enfermo, Singerman podría ser imputado por la Justicia por el más grave de los delitos previstos en el Código Penal contra la salud pública, que prevé hasta 15 años de prisión.

Se realizó un operativo millonario para trasladar a los pasajeros en ambulancias.



Se trata del previsto en el artículo 202 del Código Penal, que reprime con "reclusión o prisión de tres a quince años" al que "propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".



Además de ser imputado, el joven podría quedar sujeto a "medidas patrimoniales para garantizar bienes", ante posibles demandas civiles por parte de los centenares de pasajeros y empleados de Buquebus obligados ahora a cumplir cuarentena.

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad aseguró que va a reclamar por los daños y perjuicios que provocó el operativo que debió llevarse a cabo en la terminal de Buquebus, por lo que pidió a la Justicia que se lo admita como querellante en la causa.



Por su parte, el abogado del joven, Mariano Cúneo Libarona, dijo en las últimas horas a la prensa que Singerman desconocía su diagnóstico al momento de abordar el buque.



Según manifestó el abogado a TN, el joven viajó desde Francia hasta Uruguay "sin síntomas" y "los padres le pedían que volviera a la Argentina" por lo que "por precaución se hizo un examen en el Sanatorio Mautone" del departamento uruguayo de Maldonado.

"Él no tenía que quedarse esperando el resultado del examen ni tenía que quedarse en cuarentena, según establece la ley uruguaya, por lo que los padres consultaron al Consultado y le dijeron que no había ninguna inhibición, y que había un vuelo sanitario a la noche, dos salidas de Buquebus, o que cruzara caminando por Paysandú", agregó.



Entonces, de acuerdo a la versión de la defensa, Singerman y sus amigos abordaron el buque, hasta que cerca de las 19 "le informan que dio resultado positivo" en su examen por Covid-19.



Cúneo Libarona consideró que "pensar que este chico dolosamente estaba contagiando gente es realmente aterrador" y reafirmó que "él no tenía ni sospecha, ni se imaginó" que estaba infectado por el virus.

Mariano Cúneo Libarona, abogado defensor de Singerman y previamente de Guillermo Coppolla, Juan José Ribelli y José Alperovich, entre otros (Twitter).



El caso se registró el 19 pasado, cuando efectivos de Prefectura Naval y personal de la Dirección Nacional de Migraciones detectaron a un pasajero con síntomas de coronavirus a bordo del buque que llegaba al puerto metropolitano proveniente de Colonia con 423 personas, 404 pasajeros y 19 tripulantes.



Ante esta situación, la autoridad sanitaria prohibió el desembarco de todas personas y, tras enviar al hospital al joven con síntomas, dispuso el traslado y la custodia de todos los pasajeros y tripulantes del barco a hoteles porteños, donde deberán permanecer durante 14 días en aislamiento.