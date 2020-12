"Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ya no la tenemos". Esas palabras salieron de la carta de Mauricio Macri, y apuntaban al cierre del aeropuerto de El Palomar. Este domingo fueron los funcionarios del gobierno quienes salieron a responderle al ex presidente.

Para Agustín Rossi (ministro de Defensa) si "la principal política pública" del gobierno anterior fue "que aparezcan las low cost y la apertura de un aeropuerto en El Palomar, muestra lo ineficaz que fue la gestión", en respuesta a las recientes declaraciones del ex mandatario.

En declaraciones a Futurock, el ministro contrapuso con el actual gobierno del presidente Alberto Fernández que "dio respuesta donde tenía que darla" y consideró que si el Frente de Todos llegó al gobierno es porque desde el macrismo "no pudieron, no quisieron o no supieron resolver los problemas" del país.

Rossi también rechazó que "los que hoy son opositores" critiquen al gobierno actual, y dijo que le "resulta imprudente como mínimo". "Si estamos en el gobierno es porque ellos no pudieron, no quisieron o no supieron resolver los problemas", remató.

Por su parte, el diputado del Frente de Todos Mariano Recalde destacó que "primero, el aeropuerto de El Palomar no cerró, sigue abierto. Lo que no tiene es operación comercial porque la última línea low cost que estaba operando -Flybondi-, ya con un solo avión, decidió mudar sus operaciones a Ezeiza y a Aeroparque. Creo que esto va a ser bueno para todos".

El ex presidente de Aerolíneas Argentinas remarcó que "esto está trabajado con todos los organismos que dependen del Ministerio de Transporte y con esa cartera. No sé de dónde salen esas versiones".

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, consideró que "era imposible operar" desde el aeropuerto de El Palomar y denunció que esa terminal aerocomercial "fue un negociado de pocos", en alusión a los "amigos" del anterior gobierno de Cambiemos.

"La revolución de los aviones fue un negociado privado con los amigos de (Mauricio) Macri, con el paquete accionario de Flybondi y los intereses que había detrás de eso", dijo Biró en declaraciones a El Destape Radio.

Agregó que "era imposible de operar en el aeropuerto de El Palomar porque no había infraestructura".