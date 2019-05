Sonia trabajaba en la Municipalidad de La Plata. Pero desde el 1 de mayo, le informaron que ya no era más una empleada estatal. Cuando preguntó el porqué, alegaron que "faltaba mucho" pero ella supo la verdad: a sus superiores les había llegado un video de su otro trabajo.

Su labor, llevado a cabo en su tiempo libre, consiste en realizar videos porno en línea. "Al principio lo hacía por hobbie en mi tiempo libre pero después le saqué rédito económico. Ahora que me echaron sólo me queda el trabajo de webcam el cual va a pasar a ser mi principal ingreso", explicó en diálogo con Crónica HD.

Sobre quién pudo haber viralizado el video, la mujer contó: "Hago shows en vivo a traves de la cámara web e interactúo con clientes en línea. Quien tomó el video lo sacó porque lo consumió desde el sitio. No tengo idea quién pudo haber sido. Nunca tuve problemas con nadie".

"Es mi vida privada pero lo usaron como justificación para echarme. Lo hacía como extra para darme los gustos que con el sueldo municipal no me alcanzaba. Lo que cobro depende de los usuarios, del horario en que me conecto, la cantidad de gente que me mire", finalizó.