Sonia Pellizzari (28), una inspectora de Control Ciudadano de la municipalidad de La Plata denunció que fue despedida luego de que un video privado, no apto para menores de 18 años, llegase a manos de funcionarios del Ejecutivo municipal.



La joven, además de trabajar en la Comuna, estudia Ciencias de la Educación y es modelo, desde hace dos años, en shows que se emiten por Internet de forma reservada.

Pellizzari se desempeñaba hace más de ocho años como inspectora en el área administrativa de la secretaría de Control Ciudadano. Como ella es franquista (trabaja sábados, domingos y feriados), el 30 de abril le notificaron que el 1º de mayo ya no se presente a trabajar.



Según cuenta la joven, el telegrama de despido no explicaba los motivos, pero sus superiores le informaron que la decisión la tomaron desde la administración del Palacio Municipal de La Plata.

Bella. Sonia espera ser reincorporada al municipio y seguir con su vida normal. (@soysweetmia)



"Me informaron que me echaron por un video que dura 2 minutos y que tiene más de un año", señaló a Crónica. Y agregó: "Es algo de mi vida privada. No cometí ningún delito".



La joven comentó al diario El Día de La Plata, que ella no viralizó las imágenes. De hecho aclaró que "un video así es difícil de conseguir. Alguien con mala intención lo acercó y lo sacó a la luz. Es alguien que estuvo en la página web o que sabe muchísimo de computación".



Tras la denuncia, se supo que el municipio se habría retractado de la decisión de despedirla y que reincorporaría a Pellizzari en las próximas horas. Sin embargo, la joven confirmó a Crónica que "hasta el momento nadie se comunicó" con ella.