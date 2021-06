Si hay algo que quedó demostrado es que el coronavirus no mide consecuencias por etnia, edad o nombre, tal es el caso de una de las más grandes estrellas del espectáculo nacional.

Se había conocido la noticia de que la diva Susana Giménez estaba contagiada desde hace unos días de Covid en Uruguay, lugar donde vive desde mayo del 2020, a pesar de que tenía las dos dosis de la vacuna Pfizer.

Lo cierto, es que la conductora fue internada este jueves por la noche en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este donde será sometida a estudios de chequeo de su capacidad pulmonar.

En tanto, el periodista Ángel de Brito contó que la diva tuvo síntomas el día que se vacunó y al hisoparse se confirmó el positivo. Cabe destacar, que Susana recibió las dosis de Pfizer en el Campus de Maldonado: la primera fue el 24 de abril y la segunda, el jueves 3 de junio pasado. Su hija, Mercedes Sarrabayrouse también se contagió y el test que se hizo arrojó un positivo.

Susana Giménez: confirmación de Mirtha Legrand

Por otra parte, la "otra diva" del espectáculo, Mirtha Legrand, había confirmado la noticia. "Yo lo sabía desde el sábado que Susana se contagió. Me pidió Mercedes que no dijera nada y así lo hice", comenzó diciendo.

"Hablé con Susana y está bien. Tiene muy pocos síntomas y no sabe dónde pudo haberse contagiado. Claro que me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así. La quiero mucho a Susana", añadió "La Chiqui".

En tanto, el periodista Luis Novaresio habló con Susana por WhatsApp y contó en A24 que "satura bien", aunque el jueves por la noche el periodista Pablo Montagna informó por Twitter que la conductora tenía baja oxigenación en sangre por lo que será sometida a estudios.

"En este momento Susana Giménez internada en el Sanatorio Cantegril. En el cuarto piso. En habitación común. Nos confirma el colega Gustavo Descalzi desde Uruguay", tuiteó Daniel Ambrosino. "Se va a quedar para hacerse estudios, está bien", confirmó Patricio Giménez a PrimiciasYa.