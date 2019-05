Este 24 de Mayo el Congreso contará con la presencia de centenares de jóvenes unidos por una misma causa: exigir el Estado de Emergencia Climática en todo el territorio nacional. A las 17 horas, convocados por "Jóvenes por el Clima Argentina", chicos y grandes participarán de una jornada de movilización y protesta que se sumará a las 270 que se llevan adelante en ciudades de todo el mundo.

El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, su Jefa de Gabinete, Patricia Holzman, el Representante Residente del PNUD René Mauricio Valdés, y la Coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD, María Eugenia Di Paola, recibieron a representantes locales de Alianza por el Clima.



La iniciativa surge a partir de las grandes huelgas juveniles y de gran impacto internacional que están teniendo lugar en otros países. Las manifestaciones fueron impulsadas por Greta Thunbers, una joven adolescente sueca de 16 años, que decidió armarse y reclamar acción política relativa a la problemática medio ambiental frente al Parlamento de su país. Por esto el 15 de marzo se estableció como fecha de protesta universal.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) realizó un informe donde recalca la importancia de mantener por debajo de 1,5 grados Celsius el aumento de la temperatura global, usando como base de comparación la temperatura en tiempos pre industriales (1850 a 1900). Para lograr esto es necesario reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global para el año 2030.



Como consecuencia de este informe, la juventud a nivel global decidió alzar el reclamo. Y en Argentina, un grupo de adolescentes amigos del secundario, decidió dar el primer paso para conformar la agrupación en nuestro país.



"Con compañeros de la secundaria nos enteramos que se había convocado a una marcha mundial el 15 de marzo, y al ver que no había un movimiento fuerte acá, dijimos 'tenemos que ser nosotros'. Armamos un grupo de whatsapp con otros interesados y así es como nace 'Jóvenes por el Clima Argentina', a partir de esto nos pusimos a trabajar", comenta Uri Ermel, uno de los fundadores de "Jóvenes por el Clima Argentina".

Uri no quiere que "su generación pase a la historia como la que no hizo nada".

La marcha que llevaron adelante el 15 de marzo para ellos fue clave para poder seguir creciendo; duplicaron sus seguidores en Instagram y hoy son miles los que se convocan para este viernes a la tarde. "Si bien con la calle podemos lograr un montón, si realmente queremos tener un impacto a nivel parlamentario nos tenemos que mover con ellos, con los políticos, reunirnos y empezar a trabajar en conjunto para hacer proyectos de ley. Necesitamos a alguien que reciba estos proyectos y los impulse adentro. Por eso nos estamos reuniendo con diputados de todos los partidos políticos. Tiene que ser abordado como política de estado porque es algo realmente amplio que nos perjudica a todos", asegura Uri.



Si hay algo que recalca el joven es también su "deber moral" de luchar y no quedarse con los brazos cruzados. "No quiero que mi generación pase a la historia como los que podrían haber hecho algo para frenar esta crisis climática entendiendo las consecuencias y no lo hicieron. No quiero que mis nietos me hablen y me pregunten '¿Por qué no hiciste nada?' sabiendo que son los que más la van a padecer", dice el joven.



Y agrega: "Queremos pasar a la historia como los que efectivamente nos movilizamos y luchamos contra la indiferencia estatal frente al cambio climático y no como los que podrían haber hecho algo y fueron indiferentes. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro"





Piden que se tomen medidas urgentes



1. Controlar y hacer cumplir las leyes de presupuestos mínimos ambientales.

2. Cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de París y considerar las conclusiones del último informe del IPCC.

3. Promover una alimentación sostenible para minimizar la degradación ambiental que generan la ganadería y agricultura animal.

4. Acelerar la transición justa hacia una matriz energética de fuentes renovables.

5. Implementar medidas concretas de Adaptación al cambio climático.