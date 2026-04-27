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Lunes, 27 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 27 de abril

Según el SMN, habrá vientos fuertes y ráfagas, con una temperatura que irá de los 7 a los 18 grados.

Redacción FMQ

Este lunes en la Ciudad el cielo estará parcialmente nublado. Según el SMN, habrá vientos fuertes y ráfagas hasta la mañana. En tanto que las temperatura irán de los 7 a los 18 grados.

El martes la mínima será de 8 grados y la máxima de 20 grados, con viento del oeste rotando al noroteste y cielo parcialmente nublado.

El miércoles aumentará la nubosidad y las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

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