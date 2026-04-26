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Domingo, 26 de abril de 2026

Misterio en Bernal Centro: hallan a un hombre muerto en la entrada de una biblioteca

El cuerpo fue encontrado en las escaleras con una herida en la cabeza. Investigan si se trató de un accidente o un hecho violento.

Redacción FMQ

Un hombre fue encontrado sin vida este sábado por la mañana en el ingreso lateral de la Biblioteca Mariano Moreno, ubicada en la intersección de Belgrano y 25 de Mayo, en Bernal Centro; y de acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el cuerpo yacía sobre las escaleras del edificio con presentaba una herida en la cabeza.

Según trascendió, la víctima era conocida en la zona y solía permanecer en la vía pública, donde pasaba la noche con frecuencia.  A su vez, tras el hallazgo, efectivos policiales preservaron la escena y dieron aviso a las autoridades judiciales para dar inicio a las actuaciones correspondientes.

En paralelo, la Policía inició tareas investigativas para reconstruir las horas previas al hecho. En ese marco, se analiza el material de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de determinar cómo se produjo el fallecimiento.

Asimismo, se aguardan los resultados de la autopsia, por lo cual la causa continúa en plena investigación, mientras que no se descarta ninguna hipótesis.

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