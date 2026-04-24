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Viernes, 24 de abril de 2026

Un hombre armado evitó un asalto en Bernal Oeste

El hecho tuvo lugar en la calle Viejo Bueno, entre 9 de Julio y Zapiola, y fue protagonizado por cuatro individuos que intentaron abordar a un hombre que se encontraba dentro de su automóvil.

Redacción FMQ

Un intento de robo ocurrido el jueves 22 de abril en Bernal Oeste terminó frustrado cuando la propia víctima logró ahuyentar a los delincuentes. El hecho tuvo lugar en la calle Viejo Bueno, entre 9 de Julio y Zapiola, y fue protagonizado por cuatro individuos que intentaron abordar a un hombre que se encontraba dentro de su automóvil.

Según fuentes del caso, el conductor estaba en el interior del vehículo cuando fue sorprendido por los sospechosos, quienes se acercaron con intenciones de robo. En ese momento, el hombre extrajo un arma de fuego, lo que provocó la inmediata reacción de los asaltantes, que optaron por darse a la fuga sin concretar el ilícito.

No se registraron heridos durante el episodio, y los delincuentes lograron escapar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes vienen denunciando reiterados episodios de inseguridad en el área.

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