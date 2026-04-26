Alerta por un domingo inestable: ¿lluvias y fuertes ráfagas en el AMBA?

El mal tiempo vuelve a decir presente en el AMBA este domingo 26 de abril, con una jornada marcada por lluvias, ráfagas intensas y un descenso en la temperatura que podría complicar actividades al aire libre.

Las condiciones cambiarán con el correr de las horas y ya desde la mañana se esperan chaparrones acompañados por vientos fuertes.

Las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, generando un escenario inestable que se mantendrá durante toda la jornada. Este panorama se extenderá hacia la tarde y la noche, donde continuarán las precipitaciones y el termómetro se ubicará en torno a los 14 grados, con una máxima que apenas llegará a los 17.

Ante este contexto, se recomienda precaución, especialmente para quienes tengan planes al aire libre, ya que el viento y la lluvia podrían afectar la circulación y distintas actividades en toda la región.