Vuelven las lluvias y llega el frío: el lunes la mínima se desploma a 7 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para el AMBA y confirmó que las lluvias llegarán antes de lo previsto: los chaparrones comenzarán en la madrugada del domingo 26 y el lunes 27 traerá la temperatura más baja de la semana, con una mínima de 7 grados.

Este viernes el sol predomina. Las temperaturas arrancan en 12 grados al amanecer y alcanzan 24 grados por la tarde, con viento del noreste y nula probabilidad de precipitaciones.

Una jornada casi primaveral que contrasta con lo que viene en las próximas 48 horas.

Sábado nublado: última jornada seca antes del cambio

El sábado 25 el cielo se cerrará progresivamente, aunque sin lluvia. La marca nocturna se ubicará en 15 grados y la máxima no superará 23 grados, con viento en rotación que anticipa el frente que avanza sobre la región.

Un día gris que funciona como bisagra. El frente inestable ya se desplaza hacia el AMBA con mayor humedad y vientos en rotación que aceleraron los tiempos proyectados inicialmente por los meteorólogos.

Domingo 26: chaparrones desde la madrugada y ráfagas de hasta 69 km/h

El domingo 26 arranca con lluvia. El SMN proyecta chaparrones intermitentes desde la madrugada con una probabilidad del 40% en las primeras horas, que se extienden hasta la mañana. La máxima apenas alcanzará 17 grados y el piso térmico rondará los 13.

El dato más crítico del día no es el termómetro: son las ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora previstas para la tarde y la noche. Esa intensidad complica traslados, actividades al aire libre y cualquier plan que requiera exposición prolongada en la calle.

Los especialistas recomiendan asegurar objetos en balcones y terrazas, evitar zonas descubiertas durante las rachas más fuertes y mantener los desagües limpios antes de que llegue la lluvia.

Los chaparrones comenzarán en la madrugada del domingo 26.

Lunes 27: el golpe térmico más duro, con 7 grados de mínima

El lunes 27 marca el punto de quiebre de la semana. La temperatura nocturna se desploma a 7 grados -el registro más bajo desde el inicio del otoño en el AMBA- y la máxima no llegará a los 18 grados.

El viento del sector sur reforzará el descenso desde temprano, con ráfagas de hasta 50 km/h que intensificarán la sensación térmica. El SMN confirma que no habrá precipitaciones: simplemente, el aire polar se instala sobre la región sin anuncio previo.

El lunes 27 marca el punto de quiebre de la semana.

Del martes al jueves: frío persistente y cielo variable

El enfriamiento no es pasajero. El martes 28 la mínima se ubicará en 11 grados y la máxima en 18 grados, con cielo algo nublado y baja probabilidad de precipitaciones. El viento del sur seguirá soplando y sostendrá el ambiente fresco sin dar tregua.

Para el miércoles 29 el panorama se repite: 12 grados de mínima y 21 grados de máxima, nubosidad variable y sin lluvia. Dos días que confirman la persistencia del aire frío tras una semana que empezó casi primaveral.

El jueves 30 cierra la semana con una leve recuperación térmica, aunque sin grandes novedades: la mínima se mantiene en 12 grados y la máxima trepa a 22 grados, con predominio del sol y cero chances de lluvia. Una señal de que el aire frío empieza a ceder terreno, pero el invierno todavía no da el brazo a torcer.

El jueves 30 cierra la semana con una leve recuperación térmica.

Qué hacer si llueve fuerte

Ante el ingreso de tormentas, el SMN y los especialistas en emergencias repiten las mismas recomendaciones de siempre, pero no por eso menos importantes: no salir si no es necesario, limpiar desagües y sumideros antes de que llegue la lluvia, desconectar electrodomésticos si ingresa agua y alejarse de puertas y ventanas durante las ráfagas más intensas.

En la provincia de Buenos Aires, el fin de semana también estará inestable, con lluvias en parte de la Costa Atlántica, desde Pinamar hasta Miramar, y tormentas aisladas al norte. El domingo las precipitaciones se ampliarán hasta Tres Arroyos, mientras que al suroeste predominarán los vientos fuertes.