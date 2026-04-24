Vuelven las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico anticipa un "quiebre" del buen clima durante el fin de semana

Tras varios días con condiciones estables y temperaturas agradables, el pronóstico anticipa un cambio en el tiempo para Buenos Aires. Aunque el buen clima seguirá presente durante buena parte del fin de semana, las previsiones ya marcan el regreso de las lluvias.

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras este viernes 24 de abril se presenta con cielo despejado, sol y una máxima de 24 grados, el organismo advirtió una cambio que podría derivar en un marcado descenso térmico durante la próxima semana.

Las lluvias regresarían el domingo 26, jornada para la que se prevé entre un 10 y un 40% de probabilidad de chaparrones durante la madrugada y la mañana.

El SMN explicó que hacia la tarde y la noche las precipitaciones perderían intensidad, pero igual habrá una leve chance de lluvias, con el agregado de viento y ráfagas de entre 60 y 69 kilómetros por hora.

El domingo 26 de abril vuelven las lluvias a Buenos Aires y se instala el frío (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Durante esa jornada, la temperatura irá de los 13 a los 17 grados. A lo largo del día se esperan vientos del sudoeste, que irán ganando intensidad y se potenciarán hacia la noche con ráfagas más fuertes.

Por otro lado, advirtieron que en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires el fenómeno podría ser más fuerte. Se prevén velocidades sostenidas de entre 35 y 60 kilómetros por hora, junto con ráfagas que, en algunos puntos -sobre todo en la zona costera-, podrían acercarse a los 100 km/h.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el escenario sería menos intenso, aunque con presencia de viento fuerte.

Se instala el frío en Buenos Aires, con mínimas de 7 grados: ¿Desde cuándo se sentirá?





El fin de semana tendrá condiciones agradables tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. Para el sábado 25 se espera una jornada entre parcial y mayormente nublada, pero con una tarde templada y una máxima de 23 grados, ideal para planes al aire libre.

El domingo volverán las lluvias, aunque sin un descenso térmico marcado. Se perfila como un día inestable, con momentos para tener el paraguas a mano y reorganizar actividades puertas adentro. Pero el cambio fuerte llegaría con el inicio de la semana.

Así estará el clima en Buenos Aires este fin de semana (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes 27 la temperatura mínima sería de 7 grados en la Ciudad, mientras que en algunas localidades de la provincia podría bajar hasta los 5.

Además del ingreso de aire más frío, se espera una jornada con nubosidad variable y algunos pasajes de sol. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora desde el sudoeste, aunque perderían intensidad por la tarde, cuando la máxima rondaría los 17 grados.

Lunes fresco en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).



