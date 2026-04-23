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Jueves, 23 de abril de 2026

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Fuerte descenso en la temperatura con 7 grados para Buenos Aires

El pronóstico anticipa un cambio brusco desde el domingo, con ráfagas intensas y mínimas que bajarán hasta los 7 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un giro importante en el clima en Buenos Aires, con la llegada de aire más frío, viento intenso y un descenso térmico que se hará sentir con fuerza al comienzo de la semana.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires dejará atrás las jornadas templadas y dará paso a un escenario más invernal, con mañanas frías y tardes frescas.

Viento fuerte, lluvias aisladas y mínimas de hasta 7 grados

El viernes 24 se presentará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 15 y 23 grados, sin lluvias.

El sábado 25 mantendrá condiciones similares, con una mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados.

El domingo 26 marcará el cambio. Se esperan lluvias aisladas (10 a 40 por ciento) y viento fuerte, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 59 kilómetros por hora. La temperatura bajará, con una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires dejará atrás las jornadas templadas y dará paso a un escenario más invernal, con mañanas frías y tardes frescas.Viento fuerte, lluvias aisladas y mínimas de hasta 7 gradosEl viernes 24 se presentará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 15 y 23 grados, sin lluvias.El sábado 25 mantendrá condiciones similares, con una mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El domingo 26 marcará el cambio. Se esperan lluvias aisladas (10 a 40 por ciento) y viento fuerte, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 59 kilómetros por hora. La temperatura bajará, con una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados.El pronóstico para esta semana en Buenos Aires.&nbsp;
El pronóstico para esta semana en Buenos Aires. 

El lunes 27 se sentirá de lleno el ingreso de aire frío. La mínima descenderá hasta 7 grados y la máxima alcanzará los 16 grados, con cielo parcialmente nublado y viento todavía presente, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El martes 28 continuará el ambiente frío, con temperaturas entre 11 y 18 grados y cielo mayormente despejado.

El miércoles 29 se mantendrán condiciones similares, con una mínima de 12 grados y una máxima de 19 grados.

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