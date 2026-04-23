Urgente: más de 15 localidades bajo alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para el norte del país. Se esperan fuertes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h.

El fenómeno climático comenzará durante la madrugada de este viernes. Afectará principalmente a la provincia de Corrientes, con valores de lluvia acumulada de entre 50 y 80 milímetros.

Según el SMN, no se descartan abundantes caídas de agua en cortos periodos. También se prevé actividad eléctrica frecuente y la posible caída de granizo en las zonas afectadas.

Localidades de Corrientes bajo alerta

Las zonas bajo vigilancia meteorológica incluyen a Paso de los Libres, General Alvear, Santo Tomé e Ituzaingó. El aviso se extiende también a San Miguel, Villa Olivari y San Antonio.

Otras localidades en riesgo son San Carlos, Virasoro, Garruchos, José R. Gómez y Estación Torrent. Completan la lista Tapecuiba, Guaviravi, Yapeyú, La Cruz, Loreto, Bonpland y Parada Pucheta.

Las zonas afectadas en Corrientes.

En estas áreas, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, lo que exige extremar precauciones en la vía pública.

Fuertes vientos en la Patagonia

Las provincias de Chubut y Río Negro también sufrirán complicaciones climáticas este viernes 24 de abril. Se emitió una alerta por ráfagas intensas, principalmente durante la madrugada.

Las provincias afectadas por vientos para la madrugada del viernes.

Los vientos provendrán del sector oeste con velocidades de hasta 65 km/h. Sin embargo, el SMN advirtió que las ráfagas puntuales podrían alcanzar o superar los 95 kilómetros por hora.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Tras varias semanas de inestabilidad, la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA tendrán días despejados. Para este jueves y viernes se esperan mínimas de 12° y máximas que rondarán los 23°C.

Hacia el sábado, la jornada se presentará mayormente nublada. No obstante, se prevén lluvias en la Costa Atlántica y localidades como Dolores, Tandil, Tres Arroyos y Chascomús.