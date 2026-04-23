Cómo termina la semana en el AMBA tras la baja de temperaturas, según el pronóstico

El otoño se hizo sentir con todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un marcado descenso de las temperaturas. Ahora, el pronóstico anticipó cómo seguirá el tiempo hacia el cierre de la semana y adelantó cuándo podría instalarse el verdadero "fresco".

Este jueves 23 de abril se presenta agradable, con una mínima que comenzó en los 15 grados y una máxima que alcanzará los 22 durante la tarde, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para los próximos días, se anticipa tiempo estable y sin lluvias a la vista.

Más allá de esto, el organismo advierte que se sentirá un cambio más marcado en las condiciones del tiempo, especialmente durante el fin de semana. Ese viraje hará que, a partir del lunes, las mínimas desciendan con más fuerza y puedan ubicarse en torno a los 8 grados.

A continuación, te acercamos el detalle día por día para saber si tenés que salir de casa con abrigo o si podés organizar planes al aire libre el "finde".

Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo día por día hasta el lunes





Viernes

La jornada se presentará con buenas condiciones en el AMBA, con momentos de sol entre nubes durante el día y cielo algo más cubierto hacia la noche. Las temperaturas irán de una mínima de 15 grados a una máxima de 22 grados, sin chances de lluvia. El viento será leve, del noreste, con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Sábado

Se espera un día mayormente nublado en toda la región, aunque sin inestabilidad. Las temperaturas se moverán entre los 15 grados por la mañana y los 23 grados por la tarde. No hay pronóstico de precipitaciones, con probabilidad del 0 por ciento. El viento rotará al sur y sudeste, con intensidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para el viernes 24 y el sábado 25 de abril en el AMBA (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Domingo

El domingo seguirá con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, pero con un cambio más notorio en las condiciones. La mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. La chance de lluvias se mantiene baja, entre 0 y 10 por ciento.

El dato destacado del día será el viento, que se sentirá con mayor intensidad desde el sudoeste, con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche. Esto hará que la sensación térmica sea más baja y se perciba un ambiente más frío.

Lunes

El inicio de la semana llegará con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Se espera un marcado descenso de temperatura, con una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados.

La probabilidad de lluvia será nula, mientras que el viento soplará del sudoeste con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, perdiendo fuerza hacia el cierre del día.

Se viene días más fríos en el AMBA después del lunes 27 (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).



