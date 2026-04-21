La mejor noticia: se van las lluvias y llegan los días frescos pero soleados

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cambio en el clima en Buenos Aires, con un arranque inestable y lluvias durante el martes, seguido por varios días consecutivos de buen tiempo, cielo despejado y temperaturas más bajas.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires mostrará una transición rápida hacia condiciones más estables, con mañanas frescas y tardes agradables.

Tormentas el martes y luego mejora con sol y descenso térmico

El martes 21 será el único día inestable del período. Se esperan lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde, con probabilidad de precipitaciones entre 40 y 70 por ciento en las primeras horas y entre 10 y 40 por ciento hacia la tarde. La temperatura irá de 19 a 23 grados.

El miércoles 22 cambiará el panorama de forma marcada. El cielo estará despejado durante toda la jornada y no se esperan lluvias. La temperatura descenderá, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados.

El jueves 23 seguirá con condiciones estables, cielo soleado y temperaturas entre 13 y 22 grados.

Así estará el clima esta semana en Buenos Aires.

El viernes 24 mantendrá el buen tiempo, con mínima de 15 grados y máxima de 23 grados, en una jornada agradable.

El sábado 25 continuará la misma tendencia, con temperaturas entre 15 y 23 grados y cielo parcialmente nublado.

El domingo 26 se presentará estable, con una mínima de 13 grados y una máxima de 20 grados.

El lunes 27 cerrará el período con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 12 y 19 grados, consolidando el ambiente más fresco.



