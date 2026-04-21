Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este martes 21 de abril que afectarán al menos a siete provincias.

El SMN confirmó en las últimas horas que rige una

en la

y parte de la provincia de

. "

", indicó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en varias regiones del país (Imagen captura).

En paralelo, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias en el norte y este de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. "El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo", señaló.

En tanto, el SMN informó que las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas y vientos. En este contexto, en estas áreas se espera alta inestabilidad atmosférica que podría generar lluvias intensas en cortos lapsos. Además, en el Litoral las malas condiciones climáticas persistirán a lo largo de toda la jornada.

Clima en el AMBA

Por último, este martes se espera una jornada con el cielo nublado y el ambiente fresco a templado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La jornada estará inestable y se esperan lluvias a lo largo del día. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 21°C.