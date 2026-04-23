Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 23 de abril

Este jueves en la Ciudad el cielo estará despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán entre los 12 y 22 grados, con viento del sureste rotando hacia el norte.

El viernes se mantendrá con poca nubosidad y temperaturas que irán de los 15 a los 23 grados, con viento del noreste.

Para el sábado, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados. No se esperan lluvias en ninguno de los tres días.