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Jueves, 23 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 23 de abril

Las temperaturas irán entre los 12 y 22 grados, con viento del sureste rotando hacia el norte.

Redacción FMQ

Este jueves en la Ciudad el cielo estará despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán entre los 12 y 22 grados, con viento del sureste rotando hacia el norte.

El viernes se mantendrá con poca nubosidad y temperaturas que irán de los 15 a los 23 grados, con viento del noreste.

Para el sábado, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados. No se esperan lluvias en ninguno de los tres días.

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