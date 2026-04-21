Se viene el frío en Buenos Aires: ¿Cuándo llegan los 9 grados?

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que comenzó en Buenos Aires el camino a un marcado descenso térmico hacia el lunes.

Durante la jornada de este martes, los registros oscilarán entre una máxima de 23 grados y una mínima de 19. Sin embargo, la probabilidad de agua subirá hasta un 40% durante la noche.

Este fenómeno de inestabilidad marcará el inicio de una transición meteorológica. Mañana miércoles 22, el cielo permanecerá nublado y el mercurio sufrirá una caída importante hasta alcanzar los 12 grados.

Este fenómeno de inestabilidad marcará el inicio de una transición meteorológica.

Estabilidad y sol durante la semana

El pico térmico del miércoles no superará los 21, estableciendo un ambiente fresco que se consolidará durante el resto de la semana laboral en el distrito.

Para el jueves 23, la nubosidad se disipará permitiendo marcas de entre 13 y 22. El viernes 24 la estabilidad se mantendrá con un sol pleno y una máxima que recuperará los 23.

Dicha tendencia continuará el sábado 25 con valores idénticos, aunque el panorama comenzará a desmejorar lentamente hacia el cierre del fin de semana con mayor presencia de nubes.

Cómo seguirá el clima el resto de la semana.

Lunes gélido y ráfagas de 50 kilómetros

El domingo 26 el termómetro iniciará un retroceso paulatino con un piso de 13 y un tope de 20. La probabilidad de precipitaciones aisladas se mantendrá baja, apenas del 10%.

Lo más relevante del pronóstico extendido ocurrirá el próximo lunes 27 de abril. Ese inicio de semana representará el momento más frío de la semana con una mínima de apenas 9 grados.

La jornada estará acompañada por ráfagas de viento del sector norte que oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora, elevando la sensación de frío durante la mañana y la tarde.

El valor máximo del lunes no pasará de los 19, confirmando la entrada de una masa de aire más fresca que limpiará por completo la humedad registrada en los días previos.