Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este jueves 23 de abril una alerta naranja y amarilla por fuertes vientos y lluvias que afectarán al menos a seis provincias.

El SMN confirmó en las últimas horas que rige una alerta naranja por vientos fuertes en el oeste de Santa Cruz. "En el área se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros por hora, principalmente en zonas elevadas. En los puntos más bajos, las ráfagas podrían alcanzar los 100", destacó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en varias regiones del país (Imagen captura).

En paralelo, el organismo informó que hay una alerta amarilla por vientos alcanza a zonas de Chubut, el norte de Santa Cruz y Tierra del Fuego. "En esas áreas se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden llegar a los 95 kilómetros por hora, con posibilidad de ser superadas en forma puntual", indicó.

En tanto, se lanzó una alerta meteorológica amarilla por tormentas para el norte de Santa Fe, el este de Formosa y el sudeste de Chaco.

"En esas áreas se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual", señaló.

Asimismo, se mantiene una alerta amarilla por lluvias en el oeste de Chubut. En esta área, se prevén precipitaciones, algunas localmente intensas, con acumulados entre 10 y 15 milímetros. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada en zonas elevadas.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves se espera una jornada con el cielo despejado y el ambiente fresco a templado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 22°C.