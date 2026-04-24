Confirmado: hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos en tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este viernes 24 de abril una alerta meteorológica amarilla por tormentas y vientos fuertes que afectarán al menos a tres provincias.

El SMN confirmó que rige una alerta amarilla por tormentas afecta a Corrientes. "Esa región será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros", indicó.

Hay alertas amarilla por tormentas y fuertes vientos en varias zonas del país (Imagen captura).

Ante esto, el organismo compartió algunas recomendaciones como no salir ni sacar la basura. Limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

A su vez, hay una alerta amarilla por vientos fuertes en el sudoeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz. "El área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente", señaló.

Ante la alerta por vientos fuertes, el SMN brindó algunas indicaciones como salir solo si es necesario, retirar objetos que puedan llegar a ser arrastrados por el viento y evitar refugiarse debajo de estructuras inestables como carteles o árboles. También se recomienda preparar un kit de emergencia y mantener los dispositivos electrónicos cargados.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes se espera una jornada con cielo mayormente claro y el ambiente fresco a agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 24°C.