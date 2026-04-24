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Viernes, 24 de abril de 2026

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IMPRUDENCIA

Arrestaron a un conductor con una alcoholemia tan alta que el test no pudo medirla

El hecho sucedió en la ciudad de Bariloche, donde un camionero fue interceptado tras detectar que realizaba maniobras indebidas y peligrosas. El hombre fue detenido luego de confirmar que manejaba en avanzado estado de ebriedad.

Un imprudente e insólito hecho ocurrió en las últimas horas en San Carlos de Bariloche. Un conductor fue detenido tras ser interceptado y presentar un resultado de alcoholemia fuera de escala

El hecho se produjo este jueves en el barrio El Frutillar tras un llamado al 911 que alertó sobre maniobras peligrosas en plena zona urbana.

Efectivos de la Comisaría N°42 lograron detener la marcha del camión y le realizaron un test de alcoholemia al conductor del vehículo. El resultado superó los valores medibles por el dispositivo, lo que derivó en sanciones inmediatas y la inhabilitación para conducir.

Las autoridades confirmaron que el nivel detectado superó los 3.00 ml, una cifra considerada extremadamente peligrosa para la conducción. 

Este tipo de resultados fuera de escala refleja un grave incumplimiento de las normas de tránsito y un alto riesgo para terceros. Es por eso que destacaron la rápida intervención policial que permitió evitar posibles accidentes en una zona muy transitada de Bariloche.

Por su parte, un episodio similar sucedió en la ciudad de Cipolletti, donde un motociclista también registró niveles de alcohol que excedieron la capacidad del alcoholímetro. En esa oportunidad, el valor habría superado incluso los 4.00 g/l, reforzando la preocupación por estas conductas.

Estos casos de alcoholemia fuera de escala son una preocupación para las autoridades, que insisten y piden una mayor concientización de que conducir bajo los efectos del alcohol representa un peligro extremo y exige sanciones ejemplares.

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