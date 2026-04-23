Confirmaron la prisión perpetua para Martín del Río por el doble parricidio de Vicente López

Este jueves, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires ratificó de manera contundente la condena a prisión perpetua para Martín del Rio, hallado culpable de matar a sus padres en su casona de Vicente López en agosto de 2022.

La Sala I del tribunal desestimó el recurso presentado por la defensa, que buscaba anular el juicio por supuestas irregularidades en el proceso.

Los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral respaldaron la sentencia dictada en diciembre de 2024 por la jueza María Coelho, tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular. Del Río fue condenado por homicidio agravado por el vínculo, alevosía y uso de arma de fuego.

El juicio contra Martín Del Rio culminó con una condena de reclusión perpetua.

La abogada defensora, Mónica Chirivin, había planteado la nulidad del debate alegando que se permitió el ingreso de "información indebida" y cuestionando el corto tiempo de deliberación del jurado.

La defensa sostenía que el jurado debatió menos de 30 minutos; la Justicia constató que fueron 50 minutos y recordó que la ley no establece un tiempo mínimo.

En tanto, Casación validó las declaraciones de la empleada "Nina" Aquino y de funcionarios judiciales, señalando que la defensa no formuló reservas oportunas contra estas admisiones.

Asimismo, el tribunal ratificó que, aunque no se halló el arma, el conjunto de indicios (cámaras de seguridad, antenas de telefonía y el cese de comunicación de las víctimas) fue suficiente para que el jurado alcanzara la convicción de culpabilidad.

El "caminante encapuchado"

El fallo resalta la importancia de las pruebas fílmicas. Del Río fue identificado como el sospechoso que aparecía en los registros municipales como el "caminante encapuchado".

Siete testigos diferentes, incluyendo personas de su entorno, lo reconocieron en las grabaciones por su fisiología y su particular forma de caminar.

Según la reconstrucción fiscal, el 24 de agosto de 2022, Del Río ingresó al garaje de la vivienda de sus padres y ejecutó un plan previamente diagramado para terminar con sus vidas.

El móvil fue económico: el acusado no podía explicar el destino de 1,9 millones de dólares que sus padres le habían entregado para la compra de un departamento en el edificio Chateau Libertador.

La defensa irá a la Suprema Corte

A pesar del revés, la condena aún no está firme. La abogada Chirivin adelantó que continuará la batalla legal en instancias superiores.

"Vamos a apelar y nos vamos a ir con el recurso a la Suprema Corte, y después queda el recurso extraordinario", afirmó la letrada, quien insiste en que no se trató adecuadamente la impugnación sobre los testimonios de los empleados de la fiscalía.

Con esta resolución, Del Río permanece bajo el régimen de reclusión perpetua, mientras se agotan los últimos plazos procesales de una causa que conmocionó al país, iniciada con la detención errónea de la empleada doméstica de la familia y que terminó señalando al hijo menor como un "tirador implacable".