Trágico incendio en Vicente López: murió un hombre de 65 años, rodeado por el humo y las llamas

Un incendio suscitado en un inmueble de la localidad bonaerense de Vicente López provocó la muerte de un hombre de 65 años. Si bien todavía se desconocen las causas del episodio, la hipótesis más fuerte sería la de un cortocircuito.

Fuentes de Bomberos informaron que el hecho se originó a las 4.30 de este martes en el primer piso de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Valle Grande y Arenales de la citada localidad.

Mientras los peritajes siguen adelante para definir qué es lo que ocurrió en el primer piso del edificio, se supo que el hombre de 65 años vivía solo y al inicio del siniestro fatal la víctima alcanzó a levantarse de su cama pero las llamas y el humo le impidieron salir y, por ende, terminó falleciendo, aunque se desconoce si por inhalación de humo o quemaduras.

Tras conocida la noticia, los Bomberos cortaron el suministro total del gas en el inmueble aunque solamente el eléctrico en el departamento de la víctima para realizar los respectivos peritajes.

Evacuación en la zona





Por otra parte, se llevó a cabo la evacuación de los vecinos del edificio por precaución aunque a las escasas horas, los mismos volvieron a sus viviendas. Finalmente, el cruce de las calles fue cortado por la policía bonaerense para que los peritos realicen el trabajo de investigación.

Trabajaron en el operativo varias ambulancias del SAME y personal de Bomberos, y no hubo necesidad de trasladar personas a algún nocosomio zonal.

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