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Domingo, 3 de mayo de 2026

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PÁNICO

Fuego en el Hotel Luxor: evacuaron a 100 personas por un incendio en el noveno piso

El siniestro se desató durante la madrugada de este domingo sobre la avenida Roque Sáenz Peña y requirió la intervención de Bomberos y el SAME.

Un incendio de gran magnitud generó alarma durante la madrugada de este domingo en un hotel ubicado en el microcentro porteño

El foco ígneo comenzó alrededor de las 00:15 en el noveno piso del Hotel Luxor, situado sobre la avenida Presidente Roque Sáenz Peña al 890, entre Esmeralda y Sarmiento

La emergencia se activó tras un llamado al 911, lo que derivó en un operativo donde más de 100 personas fueron evacuadas entre huéspedes y personal del establecimiento.

Operativo de emergencia y asistencia médica

La intensa acumulación de humo complicó la situación dentro del inmueble, obligando a los presentes a descender por las escaleras de emergencia. 

En el lugar, personal del SAME brindó asistencia a seis personas que presentaban síntomas por inhalación de monóxido de carbono, aunque las autoridades confirmaron que ninguna requirió traslado hospitalario.

En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, con el apoyo de la Policía, Defensa Civil y agentes de tránsito que interrumpieron la circulación en la zona para facilitar las tareas de extinción y control.

Peritajes y estado del edificio

Varios huéspedes debieron permanecer fuera del establecimiento durante la madrugada a la espera de definiciones sobre la seguridad del inmueble. 

Las causas que originaron las llamas aún no han sido establecidas por los especialistas.

Al respecto, fuentes oficiales indicaron que el origen del fuego será determinado mediante los peritajes que se realizarán en las próximas horas. 

Mientras tanto, el edificio continúa bajo evaluación técnica para verificar si existen daños estructurales y determinar cuándo será posible el reingreso total a las habitaciones del Hotel Luxor.

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