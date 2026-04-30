Lo echaron de un circo por estafador e intentó quemar la carpa con todos adentro

La furia ciega de un hombre que acababa de perder su empleo estuvo a punto de terminar en una tragedia masiva en pleno centro de Comodoro Rivadavia. El escenario del ataque no fue una oficina ni un comercio común, sino la carpa de un circo que se encuentra instalado en el predio ubicado detrás del histórico Colegio Perito Moreno.

Todo sucedió el pasado miércoles por la noche cuando el acusado regresó al lugar pocas horas después de haber sido notificado de su desvinculación.

Según fuentes policiales, no aceptó las razones de su salida y decidió ejecutar una represalia directa contra la estructura del espectáculo, ingresando a una de las carpas contiguas a la principal para iniciar el desastre.

Una vez adentro, el sospechoso buscó el punto más vulnerable y utilizó un cúmulo de telas y material inflamable para iniciar un foco de incendio.

La intención era que el fuego se propagara hacia la estructura principal mientras el personal todavía se encontraba en las instalaciones. El riesgo fue extremo, considerando que los materiales sintéticos de las carpas circenses son de combustión casi instantánea, según informaron fuentes de la investigación.

El plan no salió como esperaba. Los empleados que estaban realizando tareas de mantenimiento en el sector advirtieron rápidamente el humo y la presencia del intruso. Lograron alertar al resto del equipo y utilizaron los elementos de seguridad del lugar para mitigar las llamas antes de que el incendio se volviera incontrolable, obligando al atacante a escapar corriendo.

Detención

El agresor fue reconocido de inmediato por sus excompañeros, quienes aportaron su descripción a la Policía del Chubut. Según los testimonios recolectados en el lugar, el hombre había sido despedido de su trabajo el pasado martes, tras ser descubierto en una presunta maniobra fraudulenta relacionada con el cobro y desvío de dinero de las entradas al show.

Con los datos aportados, la policía inició un operativo cerrojo en las inmediaciones del colegio y las zonas baldías cercanas. El sospechoso fue interceptado y detenido a pocas cuadras del circo. Al momento de su captura, no pudo explicar su presencia en la zona ni el estado de alteración que presentaba, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

Será indagado por el delito de daño y tentativa de estrago.