Vicente López: Soledad Martínez presentó las obras del nuevo laboratorio de bacteriología en el Hospital Houssay

La intendenta Soledad Martínez recorrió las obras, desde donde expresó: "Queremos poder procesar todos los análisis en este hospital. No solo los de este hospital municipal, sino también los de la maternidad y los centros de salud. Esto es algo que antes teníamos que hacer en otros lugares y ahora lo vamos a poder hacer acá, dando una mejor atención a nuestros vecinos".



El proyecto se desarrolla sobre una superficie de 140 metros cuadrados e incluye la puesta en valor del laboratorio de guardia y la creación de cinco nuevos consultorios, áreas de trabajo técnico y oficinas para el personal. Para garantizar la alta complejidad de las prestaciones, el municipio incorporará equipamiento biomédico de última generación, incluyendo microscopios, esterilizadores infrarrojos, centrífugas de mesa, balanzas analíticas y autoclaves eléctricos. Este nuevo espacio permitirá que los profesionales obtengan resultados más rápidos y precisos sin salir del hospital, impactando de forma directa en la calidad prestacional del centro de salud que, solo en 2025, recibió a más de 100.000 vecinos en sus 30 especialidades.



En un contexto donde crece la demanda en el sistema público, el municipio continúa invirtiendo recursos propios para fortalecer la atención. Al respecto, Soledad Martínez sostuvo: "Cada vez son más los vecinos que dejan de pagar su prepaga o su obra social y vienen al hospital municipal. Nosotros estamos preparados para recibirlos, con los mejores profesionales y equipamiento. Esta obra se hace con recursos municipales, y vamos a seguir invirtiendo para atender exclusivamente a nuestros vecinos".



La obra se enmarca en un plan integral de modernización del sistema de salud municipal, que ya suma más de 20 intervenciones en los últimos años, entre ellas la renovación de guardias, salas de internación y la puesta en marcha del Instituto de Cardiología. Con la incorporación del nuevo laboratorio de bacteriología, el Hospital Houssay consolida una transformación iniciada en 2022, que abarca desde la unidad de terapia intensiva hasta la creación de un hospital de día para pacientes oncológicos, reafirmando el compromiso del municipio con la incorporación de tecnología y la mejora continua en la calidad de atención a la comunidad.

Finalmente, la intendenta resaltó la importancia de mantener la calidad frente a los desafíos actuales del sistema sanitario. "Vamos a seguir gestionando como corresponde, priorizando la salud de cada vecino y trabajando para que Vicente López siga siendo una referencia en salud pública moderna y de calidad", concluyó Martínez.

