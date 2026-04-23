Buscan desesperadamente a un argentino desaparecido en Francia y se activó una alerta amarilla de Interpol

La búsqueda de Juan Ignacio Debandi Álvarez escala a nivel global. El biólogo argentino de 36 años, oriundo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, desapareció hace más de tres meses en el sur de Francia, lo que motivó a Interpol a emitir una alerta amarilla para coordinar su localización en toda Europa.

El rastro de Debandi Álvarez se perdió de manera abrupta el primer mes del año. El último contacto directo con su familia fue una videollamada realizada el 11 de enero.

Según la reconstrucción de las autoridades francesas, el joven fue visto por última vez el día 18 de ese mes en la localidad de Cassis, en las inmediaciones de Marsella.

Un vuelo que nunca despegó

La principal señal de alarma para los investigadores ocurrió el 19 de enero. Ese día, el biólogo tenía un pasaje reservado desde Marsella con destino a Barcelona, pero nunca abordó el avión.

El último contacto que tuvo su familia con él fue el 11 de enero.

Desde entonces, no hubo movimientos en sus cuentas ni nuevas comunicaciones, lo que descarta para su familia la hipótesis de una desaparición voluntaria.

Debandi Álvarez es un profesional con experiencia internacional; en los últimos años había residido y trabajado en Irlanda, y planeaba continuar su trayectoria laboral en otros puntos del continente.

Debido a su perfil itinerante, los operativos de búsqueda se han extendido también a España e Irlanda.

Señas particulares y datos de contacto

La familia del joven ha iniciado una fuerte campaña de difusión en redes sociales, aportando datos específicos para facilitar su reconocimiento.

La familia aportó canales de comunicación para quienes tengan información sobre el paradero del joven.

Uno de sus rasgos distintivos es una cicatriz pequeña entre las cejas. También usa permanentemente los anteojos.

También tiene tatuaje característico: posee el logo de las iniciales "HD" en la parte superior de la espalda, a la altura del omóplato derecho.

"Él mantenía contacto frecuente con nosotros; es imposible que se haya ido por su cuenta sin avisar", sostienen desde su círculo íntimo, quienes hoy lideran el reclamo ante el consulado argentino y las autoridades europeas.

Canales de ayuda

Para cualquier información fehaciente sobre su paradero, se han habilitado las siguientes vías de comunicación: una línea telefónica (+54 9 11 5652 4380) y un correo electrónico (pilaralvarez@live.com.ar).

A más de 90 días de su desaparición, el caso permanece abierto y sin hipótesis concluyentes, mientras la preocupación crece ante la falta de rastros en una de las zonas más transitadas de la costa mediterránea francesa.