Secta rusa en Bariloche: le dieron domiciliaria al presunto líder y a cambio de $30 millones

Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado de liderar una secta y una red de trata de personas en Bariloche, obtuvo la prisión domiciliaria, pero no saldrá todavía: permanecerá en la Unidad Penal N°6 de Rawson hasta que la resolución quede firme.

El beneficio fue concedido este jueves por los jueces Richard Gallego y Mariano Lozano del Tribunal de Impugnación de General Roca, bajo tres condiciones: tobillera electrónica, una caución de $30 millones y fijar domicilio en San Vicente, provincia de Buenos Aires.

Su defensor, Martín Sarubbi, celebró el fallo y se ofreció como garante para que el acusado no eluda la Justicia.

La domiciliaria se otorgó apenas dos semanas después de que la Justicia federal extendiera por un año la investigación y la prisión preventiva de Rudnev.

El juez de Garantías Gustavo Zapata dispuso la prórroga el 1 de abril, lo que mantiene al acusado detenido al menos hasta el 3 de abril de 2027.

La fiscalía argumentó que el caso es de gran complejidad y que aún restan medidas de prueba pendientes.

El caso de la secta rusa en Bariloche

Según la investigación, Rudnev habría captado en Rusia a una joven de 22 años y la trasladó a la Argentina con fines de explotación.

El caso explotó el 17 de marzo del año pasado, cuando la víctima -embarazada de casi nueve meses- llegó a un centro de salud de Bariloche acompañada por dos personas que no la dejaban hablar y respondían por ella.

Cuatro días después del parto, una de las acompañantes intentó inscribir al recién nacido como hijo de Rudnev. Ese intento alertó a los investigadores.

Los allanamientos posteriores en propiedades del grupo revelaron condiciones compatibles con explotación: ventanas cubiertas, colchones en el piso, ropa erótica y pelucas. También surgieron indicios de que planeaban abandonar el país.

Detenido en el aeropuerto con una hoja de afeitar

El 28 de marzo del año pasado, los imputados fueron arrestados en el aeropuerto de Bariloche y en el Aeroparque Jorge Newbery. Durante el operativo, Rudnev intentó autolesionarse con una hoja de afeitar y debió ser reducido por personal de seguridad.

Para los investigadores, el acusado buscaba obtener la nacionalidad argentina a partir del nacimiento del bebé, con el objetivo de consolidar la operación de la organización en Brasil.