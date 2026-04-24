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Viernes, 24 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 24 de abril

Las temperaturas irán de los 12 a los 24 grados, con viento del noreste.

Redacción FMQ

Este viernes en la Ciudad y sus alrededores se espera poca nubosidad. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 12 a los 24 grados, con viento del noreste.

Para el sábado, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados.

El domingo se registrarían chaparrones por la mañana, con una mínima de 13 grados. una máxima de 18 grados y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

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