Cambió el pronóstico y alertan lluvias, viento fuerte y frío "polar"

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un giro marcado en el clima en Buenos Aires, con el regreso de las lluvias y la llegada de viento fuerte durante el fin de semana. Luego, se espera un descenso térmico importante que dará paso a varios días más fríos y estables.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá un quiebre claro entre el domingo y el lunes, cuando ingresará aire más frío que hará bajar de manera notable las temperaturas.

Domingo con lluvias y ráfagas de hasta 69 km/h y luego frío

El viernes 24 se presentará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 12 y 24 grados, sin lluvias.

El sábado 25 mantendrá condiciones similares, con una mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados, bajo cielo algo nublado.

El domingo 26 llegará el cambio. Se esperan lluvias aisladas con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 por ciento, acompañadas por viento fuerte. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 69 kilómetros por hora. La temperatura irá de 13 a 17 grados.

Así estará el clima el fin de semana en Buenos Aires.

El lunes 27 se sentirá de lleno el ingreso de aire frío. La mínima caerá a 7 grados y la máxima alcanzará los 17 grados, con cielo despejado y viento todavía presente, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El martes 28 continuará el ambiente frío, con temperaturas entre 11 y 18 grados y cielo mayormente despejado.

El miércoles 29 se mantendrán condiciones similares, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados.

El jueves 30 cerrará el período con tiempo estable, cielo despejado y temperaturas entre 12 y 22 grados.

De esta manera, el pronóstico del clima en Buenos Aires confirma un cambio brusco, con lluvias y viento fuerte en el inicio, seguidos por varios días fríos y estables.