Cambió el pronóstico y alertan lluvias, viento fuerte y frío "polar"
El pronóstico anticipa que el "finde" tendrá cambios y el arranque de la próxima semana será con mínimas de apenas 7 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un giro marcado en el clima en Buenos Aires, con el regreso de las lluvias y la llegada de viento fuerte durante el fin de semana. Luego, se espera un descenso térmico importante que dará paso a varios días más fríos y estables.
Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá un quiebre claro entre el domingo y el lunes, cuando ingresará aire más frío que hará bajar de manera notable las temperaturas.
Domingo con lluvias y ráfagas de hasta 69 km/h y luego frío
El viernes 24 se presentará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 12 y 24 grados, sin lluvias.
El sábado 25 mantendrá condiciones similares, con una mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados, bajo cielo algo nublado.
El domingo 26 llegará el cambio. Se esperan lluvias aisladas con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 por ciento, acompañadas por viento fuerte. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 69 kilómetros por hora. La temperatura irá de 13 a 17 grados.
El lunes 27 se sentirá de lleno el ingreso de aire frío. La mínima caerá a 7 grados y la máxima alcanzará los 17 grados, con cielo despejado y viento todavía presente, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
El martes 28 continuará el ambiente frío, con temperaturas entre 11 y 18 grados y cielo mayormente despejado.
El miércoles 29 se mantendrán condiciones similares, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados.
El jueves 30 cerrará el período con tiempo estable, cielo despejado y temperaturas entre 12 y 22 grados.
De esta manera, el pronóstico del clima en Buenos Aires confirma un cambio brusco, con lluvias y viento fuerte en el inicio, seguidos por varios días fríos y estables.