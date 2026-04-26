Quilmes vivió el "Concierto con Memoria" con cientos de chicos en escena

El Municipio de Quilmes llevó adelante este sábado el "Concierto con Memoria", un encuentro que reunió a bandas y orquestas infantiles y juveniles de todo el distrito en una jornada marcada por la música, el arte y la reflexión colectiva.

La actividad se desarrolló en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio, en Bernal, ante una importante convocatoria de público, y contó además con la entrega de insumos destinados a fortalecer estos espacios culturales.

La intendenta Eva Mieri encabezó la jornada y destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para la comunidad. "Este encuentro, para nosotros como gestión municipal, es muy importante. No solamente acompañamos esta muestra, sino que también entregamos insumos para que sigan adelante con sus actividades. Queremos que nuestras hijas e hijos encuentren en estos espacios no solo la práctica de un instrumento, sino también la posibilidad de construir comunidad. Hagamos de la cultura un puente, un abrazo y una oportunidad para todos y todas", expresó.

En la misma línea, la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, subrayó el valor simbólico del evento en el contexto actual: "En un momento tan complejo como el que vivimos, estar en este espacio es muy importante, con un eje especial a 50 años del último golpe cívico-militar, y hacerlo a través del arte, que permite no solo acceder a la cultura, sino también visibilizar lo que se produce en nuestro distrito".

Durante la jornada se presentaron seis orquestas: La Sonora de la IAPI, La Sonora del Río, La Sonora de Ezpeleta, la Orquesta de Solano, la Orquesta Sintonía 442 y la Orquesta de Ezpeleta, además del coro Lloverán Cantares, que ensaya en el mismo CPA. Estos espacios alcanzan a unos 480 niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 18 años, promoviendo no solo la formación musical, sino también valores como la inclusión, el trabajo en equipo y la autoestima.

Asimismo, se entregaron distintos elementos necesarios para el desarrollo de las actividades, como remeras, arcos de violín, encordados, baquetas, resinas, lubricantes y boquillas para instrumentos de viento, todos financiados con fondos municipales.

Del evento también participaron el director general de Educación, Leonardo Casazza; el director de Cultura en Barrios, David Pereyra; y la directora del CPA Leonardo Favio, Danila Imbrogno, junto a otros funcionarios locales.