Alerta amarilla por fuertes tormentas, vientos y nevadas en varias regiones del país

A pocos días para el ingreso al mes de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, vientos y nevadas para varias provincias de nuestro país para este sábado.

Según el ente estatal, la alerta amarilla significa que existen "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas".

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Alerta amarilla por tormentas

En tanto, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y podrían estar acompañadas por caída de granizo, abundantes lluvias en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas de hasta 70 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Zonas afectadas:

San Luis : horas de la tarde.

: horas de la tarde. Córdoba : horas de la tarde en toda el área bajo alerta excepto San Justo, que será afectada durante la noche.

: horas de la tarde en toda el área bajo alerta excepto San Justo, que será afectada durante la noche. Santa Fe: horas de la tarde en el sur y por la noche en el centro.

Alerta amarilla por lluvias

Por otra parte, la zona cordillerana de Chubut será afectada durante la tarde por lluvias de variada intensidad, algunas localmente intensas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. En niveles más altos, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o aguanieve.

Zonas afectadas:

Chubut (cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches): horas de la tarde.

Alerta amarilla por nevadas

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual y se estima que la precipitación sea en forma de lluvia o aguanieve en las zonas mas bajas.

Zonas afectadas:

Río Negro (Bariloche, cordilleras de Pilcaniyeu y Ñoirquincó): horas de la noche.

(Bariloche, cordilleras de Pilcaniyeu y Ñoirquincó): horas de la noche. Chubut (cordillera de Cushamen): horas de la noche.

Alerta amarilla por viento

Además, el sur de Chubut será afectado por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

Mientras que sobre, sobre el resto del área de cobertura se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

Zonas afectadas:

Chubut (oeste y sur): horas de la tarde.



