Alerta por la llegada del "Súper Niño", con lluvias y tormentas de gran magnitud

Los servicios meteorológicos internacionales encendieron las alertas ante la posible llegada de un "Súper Niño" de gran intensidad en los próximos meses. Se trata de un fenómeno natural que, cuando alcanza niveles elevados, puede provocar diluvios intensos y grandes tormentas en distintas regiones del mundo.

Según las últimas proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), existe una alta probabilidad de que este evento evolucione hacia una fase "extrema" durante la primavera en Argentina.

Qué efectos trae el fenómeno del "Súper Niño"

De acuerdo con los datos más recientes del ECMWF, existe alrededor de un 75% de probabilidades de que el evento evolucione hacia un "Súper Niño" entre septiembre y octubre.

Este fenómeno se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, lo que genera alteraciones en la circulación atmosférica a nivel global. Como consecuencia, se modifican los regímenes de lluvias y temperaturas en distintas partes del planeta.

En Sudamérica, y particularmente en Argentina, este tipo de eventos suele traducirse en precipitaciones por encima de lo normal, mayor frecuencia de tormentas y un incremento en el riesgo de inundaciones. Las regiones más expuestas suelen ser el centro del país y el litoral, donde las lluvias intensas pueden generar anegamientos tanto en áreas urbanas como rurales.

Meteorológos advierten que el "Súper Niño" plantea un panorama de alta inestabilidad climática que podría marcar los próximos meses.

Cuándo llega el "Súper Niño" a Argentina y qué consecuencias puede traer

Los meteorólogos estiman que la fase más intensa del fenómeno podría registrarse durante la primavera, es decir, entre los meses de septiembre y octubre.

Históricamente, los eventos más fuertes de El Niño estuvieron asociados a algunas de las inundaciones más severas registradas en el país.