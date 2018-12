El Tribunal de Trabajo Nº 3 de La Plata hizo lugar este viernes a una medida cautelar y ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que deje sin efectos los sumarios instruidos a los directores o personal encargado de los establecimientos educativos, informó una fuente judicial.



La medida incluye a los docentes que se les haya imputado como falta el "no cumplimentar la apertura del edificio escolar en el horario de funcionamiento de sus turnos".



El gobierno bonaerense aún no fue notificado de este fallo, confirmó una fuente gubernamental.



La titular de la Federación de Educadores Bonaerense, Mirta Petrocini, expresó que "el fallo de la Justicia para frenar los sumarios a directivos por hacer paro confirma lo que veníamos denunciando: que el

Gobierno bonaerense intentó por todos los medios disciplinarnos y vulnerar nuestros legítimos derechos".



La medida cautelar había sido solicitada por el Frente de Unidad Docente bonaerense y en esta jornada el Tribunal de Trabajo número 3 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Gramuglia, Enrique Catani y Liliana Badi, hizo lugar al reclamo docente.



Una fuente oficial aclaró a esta agencia que "la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires ha respetado y respeta el pleno y efectivo ejercicio del derecho constitucional de huelga de sus agentes. Y las investigaciones sumariales constituyen procedimientos legales previstos en el artículo 140 de la Ley N° 10579 –Estatuto del Docente- (y reglamentación del artículo 92 de la Ley n° 10.430) ante la posible comisión de faltas administrativas por transgresión de la normativa que rige el desempeño de la función docente".



"El inicio de una investigación sumarial no implica sanción, sino una investigación ante la presunta comisión de irregularidades. Sólo luego de la sustanciación en la etapa defensiva pertinente, de resultar responsable personal docente, podría corresponder la aplicación de alguna sanción", remarcó la fuente,



Se informó que "es deber de la administración investigar las situaciones de transgresión de la normativa para determinar las responsabilidades, así como velar por el correcto funcionamiento de todos los establecimientos educativos, para brindar el servicio educativo a todos nuestros alumnos".



Detalló la fuente que "en algunos casos la autoridad competente del Ministerio de Educación ha constatado el cierre de algún Establecimiento Educativo en horario y día de clases sin razones previamente informadas y justificadas de dicha decisión, mientras que en otros casos se observó que, no obstante dicha constatación (establecimiento cerrado sin justificación ni comunicación previa), las Planillas de Contralor docente consignaban falsamente que el personal docente se encontraba presente (falsedad ideológica de la documentación)".



"Las investigaciones sobre situaciones anómalas configurarían transgresiones a lo preceptuado en los artículos 6 incisos a), b) y f) de la Ley N° 10.579 –Estatuto del Docente- y artículos 53 inciso 13) y 61 inciso 6) del Decreto N° 2299/11 –Reglamento General de las Instituciones Educativas- que imponen al Director y a quien esté a cargo del establecimiento el deber de adoptar las medidas necesarias para asegurar la apertura y cierre del Establecimiento durante todo el curso escolar. Días atrás el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, había denunciado que el gobierno bonaerense realizó "sumarios masivos" a docentes que se adhirieron a los paros del sector, pero desde el Ejecutivo rechazaron la acusación y aseguraron que se respetó "el ejercicio del derecho constitucional de huelga", concluyó.