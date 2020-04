La Corte Suprema de la Nación prorrogó hasta el próximo 12 de abril la feria judicial extraordinaria para los tribunales nacionales y federales de todo el país, dispuesta tras la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus ( Orthocoronavirinae), y ante la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional.



La decisión fue tomada a través de la Acordada 8/2020, firmada este miércoles por la mañana por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Elena Higton y Juan Carlos Maqueda, tal como se había previsto en una norma similar el pasado 20 de marzo cuando resolvió la "feria extraordinaria" desde ese día hasta fin del mes.



En aquella acordada, la 6/2020, dictada para prevenir el contagio y la propagación del Covid-19, el máximo tribunal había adelantado que si "eventualmente" el Poder Ejecutivo extendía el "aislamiento preventivo y obligatorio" dispuesto por el DNU 297/2020 extendería la feria extraordinaria por igual plazo.



"Por consiguiente, corresponde adoptar las medidas concordante en el ámbito del Poder Judicial de la Nación manteniendo lo dispuesto en las Acordadas números 6/2020 7/2020", consignó el documento firmado durante esta jornada por Rosenkrantz.

Las acordadas recuerdan las "facultades" que tienen los jueces "para llevar cabo los actos procesales que no admitan demora" o las "medidas que de no practicarse pudieren causar un perjuicio irreparable" y, entre otras restricciones, "reducir al mínimo la asistencia del personal estrictamente necesario".



Para la feria extraordinaria, en la que no vencerán plazos procesales, la Corte redujo a 60 años (la acordada 4/2020 preveía la de 65 años) la condición para el otorgamiento de una "licencia excepcional" con "goce de haberes, para los magistrados, funcionarios y empleados que superen esa edad o padezcan enfermedades que los hagan más vulnerables al COVID-19".