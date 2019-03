La autopartista estadounidense Lear cuenta con tres plantas, en Córdoba, Pacheco y Escobar, pero con realidades muy diferentes. En la fábrica cordobesa de San Francisco, anunció una inversión de u$s16 millones para producir el sistema eléctrico completo del modelo Argo de Fiat. Mientras que en su planta de Escobar, suspendió al 40% de su plantilla de trabajadores hasta el 12 de abril.

En Escobar se terminan los asientos para PSA Peugeot Citroën y salen listos para colocarlos en los autos. Mientras que para Fiat sólo cosen las fundas. Como PSA está atravesando una situación complicada, con suspensiones y freno en su producción en su planta de El Palomar, esto afecta a Lear. Los cincuenta trabajadores suspendidos en Lear Escobar trabajaban para PSA.

Antonio Zamprano, delegado de Lear de la Asociación Obrera Textil de Escobar, explicó a BAE Negocios que "hace meses que venimos con suspensiones escalonadas, hemos tenido casi tres meses con trabajadores suspendidos que cobran el 75% de su salario, más un 9% en concepto de prestaciones sociales como la cobertura de salud. Entre diciembre y enero ya hubo más de 25 despidos. Ahora sólo trabajan 80 personas que cosen fundas de Fiat".

Pero el panorama es desalentador. "Los pedidos disminuyen desde diciembre. Esperemos que en abril se reactive, pero no sabemos a qué volúmenes. Estamos preocupados, no queremos despidos", dijo Zambrano, que además de delegado, trabaja en la planta desde hace 19 años. Jorge Molina, secretario general de AOT de la delegación Pilar, señaló que "cuando empiezan con estas suspensiones, empiezan los despidos. Si no hay trabajo, tenemos temor a despidos".

El secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), Hugo Benítez, explicó a BAE Negocios que "desde diciembre de 2015, se perdieron 8.000 puestos de trabajo textiles, cerraron 300 empresas del sector y hemos tenido 2.000 suspendidos. Ahora tenemos 1.000 trabajadores suspendidos en todo el interior del país. Si no hay una reactivación, no hay forma de sostener la industria".

Desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, AFAC, Juan Cantarella señaló que "el sector está muy complicado por las paradas de producción de las terminales que están muy afectadas por las retenciones y eso impacta en las exportaciones automotrices que es la principal actividad productiva". Una encuesta en las empresas de autopartes indica que hubo una caída del empleo en el sector de 5% en 2018 y habrá una baja del 3% sólo en el primer semestre de 2019.