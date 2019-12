Como cada año, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las familias se reunen para celebrar y previamente siempre se repartan las tareas. Por ejemplo algunos hacen la ensalada, otros compran la carne y nunca falta al que le toca hacer el imperdible Vittel Toné.



Por este motivo, cronica.com.ar habló con la reconocida cheff, Mercedes Solís, quien compartió una inmejorable receta basada en verduras. Pero a no desesperarse, los carnívoros, también pueden repasar los tips de la prepación tradicional.



Vittel Toné clásico

Ingredientes

1- 1 kg. de peceto

- 4 yemas

- Jugo de 1 limón

- 2 cdas. de mostaza

- 250 cc. de aceite oliva

- 10 anchoas.

- hojas de perejil fresco

- 250 grs. de atún al natural

- 2 cdas. de mayonesa



Paso a paso

1- Quitarle la grasa al peceto y sellar en sartén a fuego alto. Luego llevar a horno precalentado hasta que se cocine bien por dentro. Retirar y dejar enfriar.



2- Para la salsa colocar en un bol las yemas (previamente hervidas), atún, aceite de oliva, mostaza, mayonesa, anchoas y jugo de limón. Procesar todo hasta lograr una consistencia cremosa.



3- Cortar el peceto en rodajas y acomodarlas en una fuente grande. Añadir la salsa y cubrir toda la carne.

4- Decorar con hojas de perejil.



DATAZO: Acompañar con panes saborizados para mojar en la salsa.



“Vitello tonnato” (vittel toné) de vegetales

Ingredientes para el jugo de escabeche: 500 cc. de vinagre de alcohol, 500 cc. de vino blanco, 500 cc. de agua, 2 cebollas, 6 dientes de ajo, 1 hinojo, 3 ramas de apio, 2 puerros, 2 hojas de laurel, ½ cda. de ají molido, pimienta, ½ cdta. de coriandro.



Preparación: cortar todas las verduras en juliana. En una cacerola colocar 2 cdas de aceite y las verduras, cocinar unos minutos junto con el laurel. Agregar el vinagre, vino blanco y el agua y cocinar hasta que estén bien cocidas las verduras.



Vegetales: 1 coliflor, 2 zanahorias, 100grs. de chauchas, 4 ramas de apio, 100 grs. de espárragos

Paso a paso: cortar y blanquear los vegetales en el jugo de escabeche durante unos minutos. (No cocinar del todo).



Salsa: procesar 2 anchoas junto a 100 grs. de atún, jugo de un limón, alcaparras, sal, pimienta, un chorrito de vino blanco. Luego agregar 220 grs. de mayonesa, 1cda. De mostaza y 1 cda. de perejil. Por ultimo, con movimiento envolvente, incorporar la crema para evitar que se corte.