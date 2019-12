La fiestas están muy cerca y por las altas temperaturas en esta época de verano, es importante tomar ciertos recaudos a la hora de planificar, elaborar y guardar la cena, por Navidad y Año Nuevo.

Una incorrecta manipulación de las carnes y vegetales sin los recaudos necesarios de su refrigeración contribuye a que, en ocasiones, se cumplan las condiciones para que se produzcan sorpresas poco gratas como las intoxicaciones alimentarias.

Estas se conocen como enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y se pueden evitar con unas sencillas reglas de consumo responsable.

Por eso, es clave mantenerse hidratados, masticar bien y comer despacio, recomendaciones para cuidarse en las fiestas

Además, recomiendan tomar 2 litros de agua (equivalente a 8 vasos) todos los días, no saltear comidas, controlar las porciones, masticar bien y comer despacio, para evitar también que puedan aumentar los "atracones".

Las comidas altas en calorías y el consumo de bebidas alcohólicas suelen ser un factor común en las mesas navideñas, y si bien las fiestas habilitan los famosos "permitidos" es recomendable no abusar de ciertos alimentos.



Se espera que la temperatura en Buenos Aires para Nochebuena y fin de año ronde los 30 grados, por lo que pueden aumentar las posibilidades de deshidratación, por eso "no hay que esperar a sentir sed y es importante beber agua durante todo el día", explicó Norma Guezikaraian, directora de la carrera de Nutrición de Fundación Barceló.

"Si sentimos sed ya comenzó la deshidratación, continúa la sed intensa y sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39º, sudoración excesiva, agotamiento o debilidad, dolores de cabeza y/o mareos o desmayos", agregó.



Otra de las recomendaciones para mantenerse hidratado durante los festejos de diciembre, citó la profesional, consiste en "dejar de lado los platos con alto contenido graso e incorporar frutas y verduras, ricas en agua, minerales y también vitaminas, a la mesa".

Además, aconsejó las frutas como el melón y el pomelo, que son 90% agua, y las naranjas y manzanas, que también son otras dos opciones para un menú liviano. En el caso de las verduras, resaltó a la lechuga, el pepino y la calabaza.



En esta línea, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) publicó durante este lunes en su cuenta de Twitter una sugerencia para incorporar ese tipo de alimentos a la mesa.



"Los productos de la #huerta aportan vitaminas y minerales que cumplen funciones reguladoras. Son fuente saludable y alto valor nutricional", describió.



Por su parte, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires consideró la importancia de "mantener una alimentación equilibrada, permitiéndose algún gusto en días festivos, pero sin abusar".



"Los atracones de comida son el resultado de la pérdida del control al comer, cuando abusamos de porciones más grandes de lo habitual o comidas altamente calóricas", explicaron desde esa institución.



Otro de los factores comunes en las mesas durante los festejos de diciembre son las bebidas alcohólicas, sobre las que Guezikaraian advirtió que su "consumo no medido" puede tornarse "peligroso en los meses de mucho calor".



"La ingesta de alcohol puede causar deshidratación más fácilmente, ya que es un diurético; es decir que libera al cuerpo más líquido del que absorbe", señaló.



Resumió que lo ideal "es beber con moderación y no dejar de ingerir agua en todo momento".