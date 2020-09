La historia detrás del robo del siglo

“Sin armas ni rencores” es el libro que devela cómo fue planificado el robo al Banco Río de la localidad de Acassuso en 2006. Una estafa planificada y que por primera vez sus protagonistas dan testimonio, fotos y planos.

Desde sus primeras páginas Rodolfo Palacios reconstruye una historia que nos atrapa. No sólo porque es real, sino por su parecido a la ficción: “Viernes 13 de enero de 2006. Más de 300 policías rodean la manzana del Banco Río en la localidad de Acassuso. Una banda toma veintitrés rehenes. Pasan las horas y los ladrones no se entregan. Los grupos de élite deciden irrumpir. Cuando entran, ocurre lo impensado: los asaltantes no están y como si fuera un acto de magia, sólo quedan las víctimas”.

Después de casi diez años, este libro reconstruye paso a paso el golpe, desde su génesis hasta el ocaso, la caída de los protagonistas y cómo se preparó cada uno (inolvidable aquel hombre de traje gris que estudió teatro para engañar al negociador de la policía Bonaerense). Incluso este libro cuenta con una charla inédita, cara a cara, con el verdadero ideólogo y líder del asalto: un artista de San Isidro, que planificó el robo más audaz de la historia argentina.

En entrevistas a fondo con seis de los integrantes de la banda, con pulso de thriller y documentación hasta ahora oculta Rodolfo Palacios reconstruye en "Sin armas ni rencores" el robo que mantuvo en vilo a todo el país y que nadie puede olvidar. Una historia que tiene todos los ingredientes: hasta la frase que los ladrones dejaron en la bóveda antes de escapar “en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores”.

