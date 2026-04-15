"El Fantasma del Banco Río" rompió el silencio: "Yo guardaba la plata y el oro"

"El Fantasma del Banco Río" rompió el silencio a 20 años del "Robo del siglo", el asalto más resonante de la Argentina, del que participó, pero por el que nunca estuvo imputado ni detenido.

El hombre con la cara tapada, pero sin la voz distorsionada, habló por primera vez en el programa El Aguantadero, y relató que ingresó al banco junto a Fernando Araujo y Luis Mario Vitette Sellanes.

"Entro al banco, subo las escaleras con Araujo y Vitette, y reventamos las cajas de seguridad. Ellos las abrían y yo guardaba plata y oro", recordó con lujo de detalles.

A pesar de que admitió haber sido parte de la banda, por el caso solo fueron condenados Araujo, Vitette Sellanes, Rubén Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster y Julián Zalloecheverría.

Rehenes, francotiradores y la fuga

En medio del operativo, quedó solo con los rehenes en el piso superior. Al ver a una mujer temblando, le dijo que no le harían nada, pero la usó de escudo al detectar francotiradores afuera.

Sobre las detenciones, afirmó que cuando vio caer detenido a "El Beto" De la Torre, desapareció: "No tuve más contacto con ninguno".

Sobre su impunidad ante la Justicia durante tantos años, cree que fue porque la Policía no lo buscó porque "ya tenían a la banda", aunque admite que "sabían que había más personas".

La mujer que los delató pero no sabía quién era él

Alicia Di Tullio, ex esposa de De la Torre, entregó los nombres de la banda a la Policía. Pero "El Fantasma" se salvó por desconocida: "La vi una vez sola. No sabía quién era. Solo tenía el dato de que era uruguayo".