Por Fedra Abagianos

@trinityflux

El municipio de Puerto Deseado en Santa Cruz daría marcha atrás con la ordenanza que firmó el Concejo Deliberante en el que habilitan la matanza de perros en esa localidad, y anunció que la ciudad será declarada "no eutanásica". Pocos días después de que Crónica publicara una serie de notas sobre la polémica ordenanza "antiperros" y las intimidaciones y escraches a los proteccionistas locales, el intendente Gustavo "Kaky" González en conferencia de prensa y a través de sus redes sociales anunció que "el Ejecutivo y concejales elaborarán un proyecto de ordenanza en el que declarará a Puerto Deseado ciudad no eutanásica, prohibiendo el sacrificio y la eutanasia de animales así como la tercerización de dichas prácticas".

Luego del repudio a través de las redes sociales y marchas, de las más de cien firmas de abogados defensores del derecho del animal y de distintas protectoras del país, oponiéndose a la Ordenanza N° 6933/18 promulgada en septiembre pasado, según informaron desde el municipio el intendente convocó a "una mesa de trabajo para abordar la problemática sobre el control de la población canina".

En dicha mesa aseguraron que participaron "miembros del gabinete del Ejecutivo, la Dirección de Control Canino, concejales, el Juez de Faltas Edgardo Pola, el director de la Delegación del Consejo Agrario Carlos Bolke, el biólogo Diego Procopio, y las señoras Laura Antoniazzi del Municipio de Almirante Brown y Graciela Fayt".

A la mesa de diálogo convocada por el intendente no fueron invitados los representantes de la protectora canina local APROC K9, quienes dieron a conocer el contenido de la polémica ordenanza. La ordenanza que está vigente en el municipio permite que se pueda aplicar el sacrificio eutanásico a los perros que no son reclamados por sus dueños dentro de las 48 horas de perdido o robado que no son adoptados y que no puedan ser atendidos por más tiempo en las perreras.

Además, cobra un canon a quien tenga más de dos canes, pena con multas a quienes alimenten o provean de agua a perros vagabundos, también multa a los dueños que no registren y dejen sueltos en la vía pública o en espacios de uso común a sus mascotas, entre otras penalidades.

Horacio Camino, titular de la protectora local, al dar a conocer el contenido de la ordenanza vigente provocó la furia del intendente, quien lo acusó públicamente en los medios de haber iniciado una "campaña maliciosa hacia Puerto Deseado". Camino, después de haber sufrido escraches, el apedreo a su casa y el llamado intimidante del intendente no puede creer en estos nuevos anuncios "hasta verlos firmados" y aseguró a Crónica: "Nadie atacó a Puerto Deseado, sí a los funcionarios y a una ordenanza que es una vergüenza nacional".