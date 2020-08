Por Sol Narosky

@solnarosky

Luego de transitar dos meses de tratamiento por la enfermedad de Kawasaki, Renata Bastos (5) -la primera nena que fue diagnosticada con dicho síndrome y con coronavirus en la Argentina- finalmente se curó y recibió el alta de los médicos del Hospital Gutiérrez.

De acuerdo con lo señalado este martes por Melina Tarantino, la madre de la pequeña, en diálogo con cronica.com.ar, el tratamiento implicó tomar durante aproximadamente 60 días “una aspirina todas las mañanas”.

“Ella sobrellevó muy bien el tratamiento”, afirmó la mujer, al tiempo que aclaró: “Después teníamos que tener más cuidado que no se corte o lastime, porque al tomar la aspirina la sangre queda más líquida y ahí corrés otros riesgos”.

Durante el proceso de curación, sus manos, dedos del pie, brazos y piernas se le seguían “escamando”, pero eso, era lo normal dentro del desencadenamiento del síndrome, según explicó. “Hasta el día de hoy, algún que otro dedito se le sigue ‘escamando’”, contó Melina sobre las secuelas que le quedaron a su hija por la enfermedad de Kawasaki.

La pequeña de cinco años se curó del síndrome de Kawasaki.

Los médicos le habían indicado que el tratamiento iba a durar dos meses siempre y cuando no hubiera ningún problema en los estudios. Y así fue: el 8 de julio, cuando le volvieron a hacer por segunda vez el ecocardiograma, todos los resultados fueron muy positivos. “Salió que estaba todo bien, su corazón y sus arterias también. Ese fue el día que le dijeron que estaba curada por completo”, precisó.

La única advertencia de los expertos en salud fue que Renata vuelva a los seis meses al sanatorio, simplemente para hacer un seguimiento del caso.

La madre comentó que a pesar de lo padecido, Renata hoy es una nena súper sana, que continúa con su vida normalmente. “Juega, corre, hace la tarea, tiene más pilas que nunca”, sostuvo. Y añadió: “Ella ama sacarse fotos y sueña con ser modelo”.

La pequeña ama sacarse fotos y sueña con ser modelo.

La madre contó que Renata está con más pilas que nunca.

"Estoy tan agradecida. Agradezco a Dios que me la protegió y me la cuidó de todo. En el momento que estaba tan mal, por mi cabeza pasaron un montón de cosas", expresó. Y aseveró: "Hoy seguimos orando y pidiendo por todas las personas que están pasando por lo mismo y que no la están pasando bien".

La historia del periplo que atravesó Melina Tarantino, para descubrir qué tenía su hija, recorrió el mundo entero. Ambas habían tenido que ir a tres clínicas diferentes para recibir un diagnóstico adecuado.

"Hay mucha gente que no está enterada de los síntomas, de cómo es el tema de tener Covid-19 y Kawasaki (al mismo tiempo)”, enfatizó. Y, posteriormente apuntó: “Recibí muchísimas preguntas y mensajes de agradecimiento (...). La nota de Crónica con el caso de Renu llegó hasta México, Brasil, a todo el mundo", sostuvo.

Y con una gran satisfacción, subrayó: "Yo quería que se haga viral para poder ayudar a los papás que tienen hijos que padecen los mismos síntomas que padeció Renata. Y gracias a Dios lo logramos".

Síndrome de Kawasaki

La enfermedad de Kawasaki es una afección extraña que ataca principalmente a los chicos y chicas. También se conoce como síndrome de Kawasaki y síndrome de ganglios linfáticos mucocutáneos. Es un tipo de vasculitis o inflamación de los vasos sanguíneos.

Según explicó Melina, lo que hace el síndrome es tapar las arterias del corazón y no permitir la circulación de sangre ni oxígeno.

"El síndrome de Kawasaki es una manifestación del sistema inmune, les agarra a los chicos cuando están débiles o con bajas defensas, pero no es contagioso", aseguró.