En las últimas horas salió a la luz la versión de que por falta de ventas se había generado una gran incertiumbre en los 800 trabajadores de Pepsico Mar del Plata. La merma en la producción y los 40 despidos generados en otra parte del país habría puesto en alerta a los 53 empleados encargados de la producción de las galletitas y chocolatada Toddy.

Sin embargo, desde Pepsico le indicaron a Crónica que "nada de eso es cierto". La empresa asegura que la producción de galletitas Toddy no corre peligro y "sigue con normalidad".

"Las galletitas se producen en la planta de Mar del Plata, que además exporta a Chile y México. No hay ningún inconveniente. No está en los planes dejar de hacerlas y la planta no corre peligro". Así llevaron tranquilidad desde la agencia representante de Pepsico.

Diego Bruna, delegado gremial del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) en Mar del Plata, había indicado ante medio marplatente "0223": "El laburo ha menguado un poco y hay unas 53 personas boyando en la fábrica. Por la cuestión económica, sale más barato traer las Toddy desde México a Chile que desde nuestro país".

Luego del controvertido cierre de la fábrica de Vicente López en 2017, que dejó a 500 trabajadores en la calle, Pepsico Mar del Plata quedó como la planta fabril más importante de la multinacional en el país y exporta sus productos a Chile, Paraguay y Uruguay.