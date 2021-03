Gastón Pauls habló con Stella Beloso, la mama de la nena de 7 años raptada por el cartonero Carlos Savanz, en su ciclo Seres Libre de la pantalla de Crónica HD sobre su historia de adicción a las drogas.

Tras la primera parte la de la entrevista, el actor y conductor dedico unos minutos del programa para reflexionar sobre el caso .

"Lo que más me importa. Lo que más me importa literalmente haciendo este programa es que a mí me ayudaron. Y bueno intentamos ayudar a otros y a otras a que no se maten y no solo que no se maten sino que no lastimen a sus hijos". comenzó Pauls.

"Y por eso digo a veces me sorprendo cuando enciendo la televisión y veo gente destrozando a Stella digo ¿Y en tu vida vos haces todo tan bien ? ¿y tus viejos hicieron todo tan bien? Está bien, cada uno cargará con su propia cruz", continuó.

"Esto que yo hablaba antes del consumo, de la desesperación, de la ambición y de la necesidad compulsiva de consumir algo más. Cómo se entiende que hace una semana se estaba incendiando El Bolson ¿Y qué se incendió porque si? No, se incendia por la compulsión y la adicción y la necesidad de consumo humano, de querer más de algo todo el tiempo. Pero esos no son tan juzgados eso no son tan señalados por ciertos sectores periodísticos y hasta humanos".

"Pero acá, cuando hay una señora descargamos toda nuestra ira toda nuestra frustración también todas nuestras propias falencias y errores van ahí en el otro o en la otra", subrayó.

"Yo lo dije hace un tiempo en este programa. A mí una vez los grupos anónimos a los que yo voy me dijeron soltá la lupa y agarrá el espejo, dejá de mirar al otro y mírate a vos un poco si es que estás haciendo todo tan bien":

"Cuando yo estaba ayer charlando con Stella en un momento dije 'no la voy a poder ayudar, no está reconociendo, no está viendo'. Y no es que no está viendo porque es una mala mujer, porque no tiene ganas, como escuche en algunos medios, porque es una hija de ... porque se ha dicho de todo. El nivel de agresión de las personas supuestamente sanas es mucho más fuerte a veces que el nivel de agresión de ciertas personas aparentemente enferma".

"Ella no podía ver y se estaba yendo la charla y yo no sabía cómo ayudarla desde donde ayudarla, porque ella creía que en bajar de 50 dosis de paco de pasta base a 1 ya es el problema estaba resuelto. Y todos los que somos adictos sabemos que acá no se jode, que no se puede bueno tomar un poquitito de whisky el alcohólico, que no puede tomar un poquitito de merca el que está complicado de verdad con la adicción a la cocaína".

"Yo no podía y todos los que están ahí. Hagamos los cargos. Llegó a los pibes de 6 años y el pibe de 6 años no está eligiendo fumar porque es un canchero. Es una víctima de un sistema que hace agua por todos lados".

"Lo que te estaba matando, no tiene por qué matarte más, como lo dije además acá, mientras tengas un compañero a la derecha y un compañero a la izquierda no tenés manos para levantar la primera dosis. Dame la mano, no estás más solo. Te vamos a querer hasta que aprendas a quererte. Y de alguna manera era el mensaje que yo quería pasarle a Stella".