Una mujer publicó una foto en las redes sociales que rápidamente se hizo viral: en ella, muestra las "normas" de un reconocido restaurante de Mar del Plata que llamó la atención por varios detalles.

“No sé si vine a comer a un restaurant o a un reformatorio”, escribió en su cuenta de Twitter una usuaria llamada Natalia Laube y acompañó el posteo con la foto del menú de Lo de Tata un restaurante ubicado en la intersección de La Rioja y Avellaneda, en la ciudad balnearia. En el mismo se podían leer algunas aclaraciones para los clientes a la hora de ordenar qué van a comer.

“No cobramos cubierto ni tenemos wifi. No hacemos el bife cocido, no lo abrimos mariposa. Nada de tortilla seca. No usamos crema para cocinar ni tenemos lemoncello. La pasta con langostinos no va con queso, no lo pida. Consulte por pesca del día. Si comió bien dígalo afuera, si comió mal dígalo aquí, ¡salu!”, expresaron los dueños del lugar en el "original" menú.

Tras la viralización de la carta, desde el restaurante aclaran de antemano sus condiciones para no toparse con algún cliente desprevenido que, por ejemplo, se le ocurra pedirle la clave para conectarse a Internet mientras come.

Finalmente, la misma clienta volvió a hacer un posteo esta vez para responder a quienes le preguntaban por el restaurante: “El lugar es Lo de tata en Mar del plata”. Además, con mucha satisfacción por la comida que allí sirven, agregó: “Es un diez, pueden ampliar la lista de retos si siguen haciendo estas vieiras”.

La foto viral desató un aluvión de memes

Los usuarios de la red social Twitter no tardaron en hacer su "trabajo": compartir cientos de memes parodiando la situación.