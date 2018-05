La Cámara Federal de Casación revisó las condenas dictadas en el marco del juicio por la Tragedia Ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012, y decidió elevar a 8 años de prisión la pena para el ex secretario de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime, quien pasó pasó de recibir 6 a 7 años por la Tragedia de Once, más uno porque se le unifica la pena con otras condenas.

Ninguno de los condenados por esta causa quedará detenido de forma inmediata (salvo Jaime que ya está en prisión por otras causas) porque los imputados todavía pueden apelar el fallo de la Casación.

En el fallo de hoy, la Sala III del máximo tribunal penal redujo la pena que el Tribunal Oral Federal (TOF) II le había impuesto al otro ex secretario de transporte condenado, Juan Pablo Schiavi, y al ex responsable de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Cirigliano.

Los camaristas Juan Carlos Gemignani, Carlos Alberto Mahiques y Eduardo Riggi determinaron que la pena de Schiavi disminuyera de 8 años de prisión a 5 años y seis meses y la de Cirigliano de 9 a 7 años.

El resto de las condenas:

- Al maquinista Marcos Antonio Córdoba, condenado en diciembre de 2015 a 3 años y 6 meses, finalmente le fijaron la pena en 3 años y 3 meses de prisión.



- Marcelo Alberto Calderón y Jorge Álvarez (TBA) de 8 años pasó a ser de 6.



- Carlo Michele Ferrari, Carlos Pont y Jorge Alberto De los Reyes (TBA) de 6 a 5 años.



- Víctor Astrella, Laura Ballestero, Guillermo Antonio D’Abenigno, Francisco Pafumi y Antonio Suárez (TBA) 5 años a 4.



- Sergio Tempone de 7 años a 5.



- Roque Cirigliano (TBA) 5 años a 3 años y 6 meses.



- Pedro Roque Raineri,Oscar Gariboglio, Alejandro Lopardo y José Doce Portas, habían recibido 4 años, pero se las redujeron a 3.



- Daniel Guido Lodola, quien había sido condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional resultó absuelto por el fallo de Casación.

El juicio por la tragedia de Once había terminado el 29 de diciembre de 2015 tras 21 meses de debate y después de más dos años la Cámara de Casación revisó las condenas.